Música y bicicleta recorrerá hasta el miércoles Sierra de Gata y Las Hurdes con la 'Misión BiciFolk'

La sexta edición de la 'Misión BiciFolk' recorrerá entre este domingo y el 5 de septiembre varias localidades de las comarcas cacereñas de Sierra de Gata y Las Hurdes, en una ruta que combinará cicloturismo, música popular y actividades culturales.

La iniciativa contará con la participación de una veintena de profesores y aficionados a la música raíz y recorrerá Pinofranqueado, Robledillo de Gata, Peñaparda (Salamanca), Valverde del Fresno, Trevejo, Gata, Santibáñez el Alto y Ovejuela.

BiciFolk, en colaboración con el Parque Cultural Sierra de Gata y la asociación de Aldeas Históricas de la Raya cacereña, desarrollará una ruta circular por el norte de la provincia de Cáceres.

Inspirada en las Misiones Pedagógicas y capitaneada por el artista conquense Javi Collado, la iniciativa ofrecerá en las localidades participantes conciertos gratuitos y actividades culturales.

El grupo también recopilará durante el recorrido canciones, toques, bailes y saberes de los lugares visitados, con encuentros con las comunidades locales, según ha informado la Diputación de Cáceres.

La ruta comenzará mañana en Pinofranqueado, donde se presentará el proyecto y se celebrará el primer concierto junto al grupo de folklore local Traslaera.

La programación incluye además dos mercados de artesanía, con la participación de alrededor de una veintena de artesanos de las comarcas del norte de Cáceres.

El primero tendrá lugar en Pinofranqueado, coincidiendo con el inicio de la ruta, y el segundo se celebrará el 4 de septiembre en Santibáñez el Alto, a partir de las 18:00 horas, en la plaza del Nogal.

La actividad contará asimismo con participantes, equipos de apoyo, familiares y seguidores que se incorporarán a algunas de las jornadas del recorrido.

Como parte del proyecto, el grupo elaborará un vídeo promocional sobre su recorrido por el destino Sierra de Gata-Hurdes y su patrimonio cultural y musical, con el objetivo de dar a conocer el territorio a potenciales visitantes.