Detenido en Madrid por estafar 1.550 euros a un vecino de Badajoz haciéndose pasar por su entidad bancaria

La Policía Nacional ha detenido en Parla (Madrid) a un varón de 31 años de edad como presunto autor de un delito de estafa a un vecino de Badajoz tras hacerse pasar por su entidad bancaria mediante mensajes SMS a su teléfono móvil.

La víctima denunció que había recibido un mensaje SMS que aparentaba proceder de su entidad financiera en el que le alertaban de una supuesta operación fraudulenta para acto seguido, y mediante engaño con llamadas telefónicas, convencerle para que hiciera transferencias bancarias por importe de 1.550 euros.

De la investigación se hizo cargo el Grupo II de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, que se centró en los números de teléfono facilitados por la víctima, averiguando que uno de ellos había sido utilizado en otras 18 denuncias interpuestas en distintos puntos del territorio nacional por hechos de similares características, superando el perjuicio económico los 42.000 euros.

Cabe reseñar que en este tipo de estafas es habitual que los autores utilicen identidades falsas para la contratación o registro de líneas telefónicas, lo cual constituye una práctica cada vez más frecuente en este tipo de delitos, lo cual dificulta la investigación de los delitos.

En este caso, los agentes identificaron al titular de la cuenta receptora del ingreso que efectuó la víctima, resultando ser un varón de 31 años de edad, con antecedentes que residía en Parla (Madrid).

Toda la información recabada durante el operativo fue remitida a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, donde funcionarios adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Parla, continuaron las gestiones encaminadas a la localización del titular de la cuenta, procediendo a su localización y detención como presunto responsable de un delito de estafa.