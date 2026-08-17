La plataforma Colectivos en Lucha de Extremadura llama a una manifestación multitudinaria el próximo 7 de septiembre

Los casi 50 colectivos pertenecientes a esta plataforma así como una parte importante de la población extremeña asistimos con gran preocupación a la proliferación de macroproyectos extractivos de dimensiones gigantescas por toda nuestra geografía que no dejan nada bueno en Extremadura.

Hacen referencia explícita a las macroplantas de biogás del todo innecesarias y con unos perjuicios muy importantes para las poblaciones cercanas a su lugar de instalación y que ni tan siquiera generan empleo en la zona, aseguran desde esta plataforma ciudadana. Lo mismo ocurre, añaden, con las macroplantas fotovoltaicas que inundan nuestros campos en una región que exporta el 80% de la energía que produce.

Los proyectos mineros, de centros de datos y plantas de hidrógeno no hacen, a su juicio, más que profundizar en el expolio y el saqueo, entre otras cosas, del agua que atesoramos en Extremadura. Ven la Central Nuclear de Almaraz y su prórroga como una parte más del colonialismo energético al que nos tienen sometido Iberdrola, Endesa y Naturgy.

Por su parte proponen que el problema no es la tecnología, sino el modelo que imponen las grandes eléctricas ya que el autoconsumo fotovoltaico y el aprovechamiento del biogás a pequeña escala tendrían muchos beneficios para las familias extremeñas.

Capítulo aparte dedican a los servicios públicos tanto sanitarios como educativos y de dependencia, en su opinión necesitados de más personal y financiación para reducir las ratios y listas de espera. Defienden el derecho a una vivienda digna y asequible ante la especulación progresiva con los alquileres en nuestra región.

La agricultura extremeña, según Colectivos en Lucha Extremadura, necesita ayuda para dejar de depender de decisiones de unos pocos que imponen precios en origen por debajo o al nivel de los costes de producción que arruinan a nuestro sector primario. Reconocen el papel fundamental de la ganadería extensiva para evitar incendios y exigen aumentar la inversión y plantilla en nuestros equipos de bomberos para evitar catástrofes.

Finalizan denunciando la decisión de la Junta de Extremadura de eliminar los fondos para la Agencia Extremeña de Cooperación que les llevará a la desaparición así como que se desentiendan de la apertura de edificios públicos cerrados desde hace tiempo que podrían servir de refugio para la población migrante que viene a nuestra tierra buscando un futuro mejor. Y consideran una aberración la eliminación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura en una tierra en la que la barbarie y la sinrazón se cebaron con las personas que creían y defendían la paz, la libertad, la igualdad y la democracia.

En definitiva, concluyen. mayor inversión en lo fundamental para la vida en lugar de apoyar la industria de la guerra y el genocidio como la fábrica de armamento de Rheinmetall en Navalmoral de la Mata.

Por todo ello hacen un llamamiento el próximo 7 de septiembre a la manifestación que tendrá lugar en Mérida saliendo del Parque de las 7 sillas a las 19:00 finalizando en una concentración a las puertas del Teatro Romano para construir un futuro con dignidad en Extremadura.