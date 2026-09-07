Sindicatos y Organizaciones Agrarias preparan un "Otoño Caliente" para el Gobierno extremeño

Los tres sindicatos de la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura -CSIF, UGT y CCOO- están ultimando el calendario de movilizaciones y actuaciones para conseguir la equiparación salarial de todos los ámbitos (Sanidad, Educación y Administración General de la Comunidad Autónoma) respecto a los trabajadores de otras regiones del país.

La falta de respuesta del Ejecutivo regional a las reiteradas comunicaciones dirigidas tanto a la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, como a la presidenta la Junta, María Guardiola, ha obligado a las tres organizaciones sindicales a establecer una serie de medidas de presión que darán a conocer esta semana.

CSIF, UGT y CCOO ya advirtieron en julio que, si la Administración autonómica no respondía a su reivindicación de partidas presupuestarias para equiparar los sueldos de los trabajadores de los tres ámbitos da Junta de Extremadura con los de la media del resto de CCAA del país, comenzarían movilizaciones a partir de este mes de septiembre.

Los tres sindicatos señalan que no ha habido negociación real para la equiparación salarial y recuerdan que, en la reunión del 22 de julio pasado, solicitada con carácter urgente a Elena Manzano, la consejera rechazó la posibilidad de firmar un acuerdo plurianual planteado por CSIF, UGT y CCOO para reducir las diferencias salariales con el resto de regiones.

Ante esta situación, las organizaciones sindicales remitieron una carta a la presidenta María Guardiola solicitando una reunión urgente para desbloquear el conflicto, pero por el momento no se las ha citado para tratar este asunto.

Denuncian que así continúa el agravio de los empleados públicos de la Junta de Extremadura con respecto a los de otras CCAA del país, con diferencias retributivas que superan de media el 20% con otras comunidades autónomas.

Agotadas todas las vías de diálogo posibles sin obtener fechas, cifras ni compromisos concretos, CSIF, UGT y CCOO están cerrando el calendario de movilizaciones que se darán a conocer la próxima semana y a las que estarían llamadas los más de 55.000 empleados públicos de la Junta de Extremadura.

La Junta ha informado que los sindicatos mantendrán una reunión con la presidenta María Guardiola, el próximo 14 de septiembre, para “seguir avanzando en estas cuestiones”.

ACAMPADA

Por su parte, la organización agraria Apag Extremadura Asaja anunciaba una acampada entre los día 14 y 30 de septiembre frente a la sede de Presidencia de la Junta, en Mérida, para reclamar al gobierno regional el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el sector del cereal de invierno. Una decisión adoptada tras la reunión mantenida con representantes de cooperativas cerealistas de la Campiña Sur y parte de Tentudía y ante la "difícil situación" que atraviesan estos cultivos, con el objetivo de poner en marcha actuaciones reivindicativas "firmes y contundentes".

La organización agraria continuará así trasladando a la Administración regional los compromisos que considera "incumplidos" por parte de la presidenta de la Junta de Extremadura. Juan Metidieri, presidente de la organización.