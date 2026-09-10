Los hospitales del SES contarán con Servicio de Asistencia Religiosa Católica para atender a pacientes que lo soliciten

Los hospitales del Servicio Extremeño de Salud (SES) contarán con un Servicio de Asistencia Religiosa Católica (SARC) cuyas actividades se centrarán en las visitas a hospitalizados, la celebración de actos de culto y administración de los sacramentos, asesoramiento en cuestiones religiosas y morales, y colaboración en la humanización de la atención hospitalaria.

Así se establecerá en un convenio de colaboración que firmarán el Servicio Extremeño de Salud (SES) y la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz para la atención religiosa católica en los centros hospitalarios dependientes del Sistema Sanitario Público extremeño, por un importe de 1.862.352 euros.

La vigencia del convenio, que ha sido autorizado este miércoles por el Consejo de Gobierno, se extiende desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2030, sin perjuicio de las prórrogas que puedan acordarse en los términos previstos en el propio acuerdo.

El objeto del convenio es establecer un marco de colaboración para posibilitar la atención religiosa católica en los centros hospitalarios dependientes del SES a aquellas personas hospitalizadas y a los acompañantes que lo soliciten.

Este servicio estará integrado por capellanes o personas legítimamente designadas para el cumplimiento de la misión que se les confíe por las autoridades eclesiásticas competentes, estará abierto a pacientes hospitalizados y sus acompañantes que lo soliciten.