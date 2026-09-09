Deducciones escolares pueden reducir 643 euros la declaración de la renta en Extremadura

Las deducciones autonómicas y estatales por gastos escolares pueden reducir 643 euros la declaración de la renta en Extremadura, según han estimado este martes los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).

Según sus cálculos, el importe de las deducciones en renta relacionadas con la vuelta al colegio puede beneficiar a las familias en la próxima declaración del RRPF entre 643 y 1.847 euros, según la comunidad autónoma donde resida.

Salvo en Navarra y en las diputaciones forales vascas, en las que no existen deducciones en sus respectivos IRPF por los gastos educativos o de educación infantil, aunque disponen de becas y ayudas educativas específicas para diferentes enseñanzas, han precisado en un comunicado.

En el caso de Extremadura, Gestha ha recordado que esta región ofrece una deducción de 15 euros por hijo para gastos educativos.

A nivel estatal, la deducción por maternidad de hijos de hasta tres años da derecho a un incremento de hasta 1.000 euros adicionales por gastos de custodia en guarderías o centros de educación infantil autorizados.