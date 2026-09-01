'Sucede Extremadura', lema del Día de Extremadura 2026 para reivindicar el talento, las raíces y el futuro de la región

'Sucede Extremadura' es el lema elegido para conmemorar el Día de Extremadura cuyo acto institucional tendrá lugar el día 7 de septiembre a las 21.30 horas en el Teatro Romano de Mérida, con la entrega de las Medallas.

La portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, ha presentado este lunes los detalles de los actos institucionales del Día de Extremadura que tendrán también como protagonista destacado al grupo Sanguijuelas del Guadiana, con una doble actuación: por un lado, el mismo día 7, en el acto de entrega de las medallas, y, por otro, un día después, el 8 de septiembre, con un concierto gratuito también en el marco del teatro romano emeritense.

"Estos jóvenes de Casas de Don Pedro no sólo están cosechando un merecido éxito y cuentan con una de las mayores proyecciones del panorama musical a nivel nacional. Es que además encarnan la identidad de Extremadura y el orgullo de pertenecer a esta tierra haciendo gala de su origen rural".

'SUCEDE EXTREMADURA'

Por lo que respecta al lema elegido para los actos de este Día de Extremadura, Elena Manzano ha señalado que se trata de algo que "es más que un slogan".

Así, ha valorado que "es una frase con una fuerte carga simbólica que reivindica la no resignación de nuestra tierra, que refleja que Extremadura está sucediendo, está de moda, está llegando cada vez más lejos, está conquistando y enamorando a través de su talento, de su saber hacer y, ante todo, del impulso de su gente.

Al mismo tiempo, ha revelado que encierra un "pequeño guiño" al músico placentino Robe Iniesta, fallecido en 2025, a quien ha calificado como "un extremeño muy grande, que siempre llevó a Extremadura por bandera" y que recibió en el año 2014 la Medalla de Extremadura. "Siempre estará en nuestros corazones y en nuestros mejores recuerdos", ha enfatizado la portavoz del gobierno regional.

Por lo que respecta a la imagen de este 8 de septiembre, que ha sido diseñada por el gobierno regional con recursos propios, Manzano ha destacado "sus colores fucsias, amarillos y naranjas, tonos de la tierra, de las letras del himno de Extremadura, que rodean la silueta de la imagen principal".

A continuación, ha explicado que esos tonos, los colores de las letras y de los adornos están inspirados en los tonos de la portada de uno de los discos más exitosos del grupo Extremoduro, el denominado 'Agila', un trabajo que consagró a la banda de Robe ante el gran público y cuya tercera pista es una canción que se titula precisamente 'Sucede'.

Manzano ha destacado que en el cartel resalta además la imagen central de una mujer joven con gorro de montehermoseña, y una imagen con guiños de vanguardia en el diseño, "que representa a esa Extremadura en la que el talento joven no pierde su esencia, su identidad y sus raíces".

"Esa Extremadura rural, pero que también va acompañada de la innovación, que está deslumbrando", ha agregado, "una Extremadura para disfrutarla, para visitarla, para quedarse y para vivirla".

El cartel del Día de Extremadura podrá verse en formato de grandes dimensiones en el Paseo de Roma, en Mérida, a partir de mañana, 1 de septiembre, según ha indicado la portavoz.

MEDALLAS DE EXTREMADURA

En relación con el Acto de Entrega de las Medallas de Extremadura del próximo día 7, Manzano ha anunciado que estará conducido por la periodista placentina Raquel Sánchez Silva.

Ha recordado, asimismo, que en esta ocasión se entregarán 3 máximos galardones de la comunidad autónoma: al nadador cacereño Guillermo Gracia, al activista por los derechos LGTBI y presidente nacional de la Fundación Triángulo, José María Núñez, y al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, siendo su directora Trinidad Nogales la persona encargada de recibir la Medalla para la institución.

En cuanto a las entregas, la medalla a Guillermo Gracia estará a cargo de Carlos Corcho, uno de los entrenadores de Guillermo, que lleva muchos años a su lado y que además es director técnico del Club Natación Cáceres los Delfines, tan ligado a la carrera deportiva de Guillermo.

Por su parte, hará entrega del galardón a Trinidad Nogales, actual directora del Museo, la trabajadora Chelo López, recientemente jubilada y que durante años fue Portera Mayor del Museo.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, entregará la Medalla a José María Núñez. Se trata, en este caso, de un galardón concedido por propia iniciativa a una persona que es un referente que ha luchado siempre por la igualdad, por la libertad y la no discriminación de las personas LGTBI.

Además, ha recordado que el futbolista Pedro Porro no podrá recoger el día 7 su Medalla al estar ya "inmerso en las competiciones de Inglaterra, y sabemos que a él también le hubiera hecho mucha ilusión".

Por otro lado, la portavoz ha informado de que el discurso ciudadano estará protagonizado por Inma Rubiales, una joven escritora de 24 años, de Almendralejo, "que se ha convertido en un fenómeno de masas para las lectoras más jóvenes". Comenzó a escribir cuando tenía tan solo 8 años, ha relatado, y en 2019, con tan solo diecisiete años, su primera novela, 'Un amigo gratis', dio el salto al papel.

Además, Manzano ha avanzado que, un año más, el acto contará con la la actuación de la Orquesta de Extremadura, que interpretará el himno regional junto a la soprano Pilar Jurado, quien también es compositora y directora de orquesta, con actividad en múltiples géneros musicales.

Además, tanto la Orquesta de Extremadura como Pilar Jurado interpretarán juntas dos piezas clásicas breves y dos célebres arias, dentro de la parte institucional.

Y, como ya se ha anunciado, "el acto tendrá el broche final de oro gracias a la actuación de Sanguijuelas del Guadiana, que calentará el escenario, para darlo todo al día siguiente", ha señalado la portavoz.

Finalmente, Elena Manzano ha aclarado que las invitaciones físicas para asistir al acto de las Medallas de Extremadura estarán disponibles en las taquillas del Teatro Romano de Mérida a partir de mañana. "La entrada es gratuita, pero es preciso recoger la invitación", ha concluido.