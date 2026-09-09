INCENDIOS

Declarado el nivel 1 en un incendio forestal en Arroyomolinos, el INFOEX actuaba este miércoles en 6 incendios forestales

Tenían lugar en Casas de Don Pedro, Azuaga, Cuacos de Yuste, La Zarza, en Granja de Torrehermosa, además del citado en Arroyomolinos.

Redacción

Extremadura |

Declarado el nivel 1 en un incendio forestal en Arroyomolinos, el INFOEX actuaba este miércoles en 6 incendios forestales
Declarado el nivel 1 en un incendio forestal en Arroyomolinos, el INFOEX actuaba este miércoles en 6 incendios forestales | INFOEX

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura, el INFOEX, activaba sobre las diez y media de la noche de ayer martes el Nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal declarado en el término municipal de Arroyomolinos, ante la posible afección de las llamas a bienes de naturaleza no forestal. 20 personas trabajaban esta noche en el operativo de extinción.

Además, el INFOEX tuvo que actuar ayer martes en otros 5 incidentes: En Casas de Don Pedro, Azuaga, Cuacos de Yuste, La Zarza y en Granja de Torrehermosa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid