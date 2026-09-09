Declarado el nivel 1 en un incendio forestal en Arroyomolinos, el INFOEX actuaba este miércoles en 6 incendios forestales

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura, el INFOEX, activaba sobre las diez y media de la noche de ayer martes el Nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal declarado en el término municipal de Arroyomolinos, ante la posible afección de las llamas a bienes de naturaleza no forestal. 20 personas trabajaban esta noche en el operativo de extinción.

Además, el INFOEX tuvo que actuar ayer martes en otros 5 incidentes: En Casas de Don Pedro, Azuaga, Cuacos de Yuste, La Zarza y en Granja de Torrehermosa.