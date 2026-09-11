Condenadas dos enfermeras en Badajoz por consultar datos clínicos de una compañera

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a dos enfermeras del Hospital Universitario de la capital pacense a 19 y 15 meses de prisión respectivamente por consultar datos clínicos de una compañera que tenía una enfermedad.

La sentencia de la Audiencia provincial, a la que ha tenido acceso EFE, recoge que la mujer fue compañera de las dos acusadas, con las que trabajó de modo eventual en 2024.

Las acusadas procedieron "en el ejercicio de sus funciones y sin estar autorizadas, prevaliéndose de su situación y sin consentimiento" a a acceder a su historia clínica mediante accesos indebidos, para averiguar su situación médica.

Una de las condenadas accedió durante la madrugada del 1 de enero de 2025, mientras que la otra durante cinco días diferentes (del 20 de diciembre de 2024 al 25 de enero del año siguiente) en distintos periodos del día.

Añade que la víctima sufrió a raíz de estos hechos "una alteración de tipo psíquico, encuadrada dentro del síndrome ansioso-depresivo, lo que le genera alteración emocional en el ámbito personal familiar y social".

La mujer denunció estos hechos al Servicio Extremeño de Salud (SES), quien incoó expediente disciplinario, estando estos expedientes paralizados hasta la resolución de la causa judicial.

Una de las condenadas consignó la suma de 1.000 euros el 6 de julio pasado por estos hechos y la otra 4.000 euros esa misma jornada y 1.000 euros el 7 de julio” para un día después a esta última fecha celebrarse el juicio oral por esta causa.

El texto expresa que "consta acreditado el hecho nuclear objeto de la acusación", como es el acceso inconsentido a la historia clínica de la perjudicada por parte de las dos acusadas, que llegaron a conocer de esta forma la enfermedad que tenía la víctima y que "no había revelado prácticamente a nadie", ni "nunca dio su consentimiento para tal acceso".

La sentencia indica que queda registrado en el sistema informático el acceso, de manera que en este punto "no se plantea especial controversia" y se condena también a las acusadas con penas de inhabilitación absoluta (de tres años) y de multas, además de la responsabilidad civil.