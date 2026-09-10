Cáceres celebra un acto institucional este jueves en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

El Ayuntamiento de Cáceres colabora con la asociación 'Qué Bonita es la Vida' con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este jueves, 10 de septiembre, con diferentes actividades de sensibilización, prevención y apoyo a las personas afectadas y sus familias.

El acto institucional, organizado por la asociación y con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, se celebrará a las 12,00 horas en la escalinata del edificio consistorial, en la Plaza Mayor. Durante el mismo se dará lectura a un manifiesto y se realizará una suelta de palomas.

La concejala de Servicios Sociales, Jacobi Ceballos, ha destacado el compromiso del ayuntamiento con la prevención del suicidio, al tiempo que ha mostrado el apoyo de la institución municipal a "todas las entidades que trabajan durante todo el año en la prevención del suicidio y en el cuidado de la vida".

"Desde los Servicios Sociales municipales ponemos a disposición de la ciudadanía los recursos de los que disponemos para acompañar y apoyar a las personas y a las familias que puedan necesitarlo", ha añadido.

La concejala ha incidido además en la importancia de hablar, escuchar y pedir ayuda, especialmente ante situaciones de sufrimiento emocional. "Hablar es el primer paso. Es importante que las personas sepan que pueden pedir ayuda, que no tienen por qué afrontar solas las situaciones difíciles y que existen recursos y personas dispuestas a escuchar y acompañar", ha señalado.

En este sentido, Ceballos ha subrayado que "la prevención también pasa por romper silencios y por construir entre todos una sociedad más atenta, capaz de escuchar y de acompañar a quien está pasando por un momento complicado".

La concejala ha agradecido el trabajo de la asociación 'Qué Bonita es la Vida' y de todas las entidades que participan en esta jornada, que reúne a organizaciones del ámbito social, sanitario, cultural y religioso en torno a la prevención del suicidio y el cuidado de la vida.

MESA REDONDA

Además del acto institucional de la mañana, la asociación ha organizado una mesa redonda sobre recursos de ayuda y testimonios, bajo el título 'Cuidarnos entre todos: prevención del suicidio', que se celebrará a las 17,30 horas en la Biblioteca Pública de Cáceres, en la calle Alfonso IX.

En ella participarán representantes de la Asociación Española contra el Cáncer, Asociación 'Qué Bonita es la Vida', Fundación Sorapán de Rieros, Delegación de Pastoral Penitenciaria, Proyecto Hombre, Feafes Extremadura y Fundación Triángulo.

La jornada concluirá con un acto conmemorativo por la esperanza, en recuerdo de las personas fallecidas por esta causa y como muestra de apoyo a sus familias, que tendrá lugar a las 20,30 horas en la escalinata del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor.

El acto incluirá una performance, lectura de un manifiesto, encendido de velas, acompañamiento musical en directo e iluminación de la fachada del Ayuntamiento.

Durante la jornada se instalarán también mesas informativas con materiales divulgativos para favorecer la sensibilización social y dar a conocer los recursos de ayuda existentes.