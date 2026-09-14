El Festival Cáceres Irish Fleadh comienza este jueves tras ampliar un día más su programa de conciertos y actividades

Cáceres volverá a llenarse de música y tradición irlandesa el próximo fin de semana con la celebración del Festival Irish Fleadh, que este año suma una jornada más, comenzando por tanto el jueves, 17 de septiembre. Las actividades se extenderán hasta el domingo, 20 de septiembre.

Además, la edición de este año, la vigésimo segunda, traerá otras novedades, con el aumento de conciertos durante la jornada del sábado o la celebración de talleres bilingües y de educación ambiental.

La Plaza de Santa María de Cáceres volverá a ser el escenario central del festival, aunque también se extenderá a otros rincones y espacios, como el bar Las Claras, el Hotel Alfonso IX o el Foro de los Balbos.

Además, habrá sesiones de música desde las 12,30 horas hasta las 03,00 horas en varios establecimientos como El 8º Arte, Los Siete Jardines, la Taberna El Rincón, el bar La Traviata o el bar La Platera, así como también en el Hotel Alfonso IX y el bar Las Claras.

PROGRAMA OFICIAL

El jueves la actividad comenzará con dos conciertos de artistas españoles en la Plaza de Santa María: el primero, a las 21,00 horas, a cargo del grupo Borboreta, y el segundo del proyecto musical JDC.

El viernes, 18 de septiembre, la actividad comenzará a las 15,00 horas con una sesión de bienvenida para los músicos en el Hotel Alfonso IX.

Posteriormente, a las 18,00 horas, habrá una sesión 'lenta' en el Foro de los Balbos para aquellos que lleven poco tiempo tocando música tradicional irlandesa, como antesala de los conciertos que comenzarán a las 22,00 horas en la Plaza de Santa María: el primero serán los españoles Folk in Green, seguidos por los ingleses The Kilbride Brothers (23,30 horas) y los Sanseveria de Bélgica (01,00 horas).

La jornada central, la del sábado, contará con una programación ampliada de grandes actuaciones en la Plaza de Santa María, con grupos procedentes de Irlanda: a las 21,00 horas será el turon de The Craic Addicts; a las 22,30 horas, de The Crankie Island; a las 00,00 horas, de Reéalta; y a las 01,30 horas, de Jiggy.

Además, ese mismo día habrá talleres de 11,00 a 14,00 horas, un concierto bilingüe en el Foro de los Balbos; un desfile de gaiteros procedentes de España e Irlanda; un concierto y taller de danza a cargo de Ceili Band & Irish Treble, a las 14,00 horas en la Plaza de Santa María; una comida con paella a las 15,00 horas, en el Hotel Alfonso IX; y una sesión 'lenta' a las 18,00 horas de nuevo en el Foro de Balbos.

El festival finalizará el domingo 20 con una sesión a las 12,00 horas en la Plaza de Santa María y otra a las 15,00 horas en el bar Las Claras.

TALLERES POR LA PROVINCIA

Además, gracias al patrocinio de la Diputación Provincial de Cáceres y Más Medio, el festival va a extender sus actividades a cuatro municipios de la provincia: Malpartida de Plasencia, Cadalso, Rosalejo y Arroyo de la Luz.

Se trata de unos talleres bilingües interactivos centrados en la concienciación y el cuidado del agua y la naturaleza que se impartirán durante la semana en las diferentes localidades. Estarán a cargo del reconocido grupo irlandés The Armagh Rhymers.