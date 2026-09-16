El IPC sube al 4,2% en Extremadura en agosto, 1,2 puntos más que el mes anterior

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 4,2% en Extremadura en agosto en tasa interanual, 1,2 puntos por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de agosto los precios encadenan dos meses de subidas en Extremadura. En términos mensuales, la inflación en Extremadura aumentó un 0,8%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3%. A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,7% en agosto en relación al mes anterior y elevó 0,7 puntos su tasa interanual, hasta el 4,3%.

Donde más subieron los precios en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 11% más que en agosto de 2025 (+4,1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,3% más (+1 puntos); cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 4,3% más (+0 puntos) y restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,1% más (+0,3 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -0,9% (+2,3 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

Al finalizar agosto, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (5,1%), Galicia (4,8%) y Castilla y León (4,7%). En el lado contrario se situaron Canarias (3,8%), La Rioja (3,9%) y Asturias(3,9%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Extremadura (+1,2%), Castilla - La Mancha (+1,1%) y Castilla y León (+0,9%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias (+0,4%) Catalunya (+0,5%) y Baleares (+0,5%).