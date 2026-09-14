CSIF, UGT y CCOO inician este lunes agenda de movilizaciones por la equiparación salarial

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO inician este lunes un calendario de movilizaciones para exigir la equiparación salarial de los empleados extremeños de la Administración General y Sanidad respecto a los trabajadores de otras regiones.

En el marco de este calendario, los tres sindicatos tiene previsto este lunes reunirse con los grupos políticos representados en la Asamblea de Extremadura (PP, PSOE, Vox y Unidas) "para que se pronuncien" sobre sus reclamaciones.

Bajo el lema 'Mismo trabajo, mismo salario'. ¡Equiparación salarial ya!', la agenda de protestas continuará el 24 de septiembre con una concentración a las puertas del Parlamento regional, y concentraciones en los centros de trabajo el 1, 8, 15 y 22 de octubre.

Para el 29 de octubre está convocada una concentración a las puertas de la Presidencia de la Junta y si no ha habido ningún acercamiento en las negociación, habrá huelga general el 11 de noviembre en toda la administración autonómica.

Los sindicatos han reclamado a la jefa del Ejecutivo, María Guardiola, que "se ponga al frente" del diálogo con los sindicatos, pues "la pelota -han añadido- está en su tejado" y han remarcado que, por su parte, tienen "la mano tendida".