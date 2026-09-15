Extremadura acoge por primera vez en 30 años una comisión del Comité de las Regiones

Extremadura acogerá este jueves la reunión anual fuera de Bruselas de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER) del Comité Europeo de las Regiones (CdR), más de 30 años después de que una comisión de este órgano europeo recalara en la región.

La reunión se enmarca en una semana de encuentros, foros y eventos de carácter europeo que tendrán como escenario el Palacio de Congresos de Cáceres y que abordarán el futuro de la Política de Cohesión y de la Cooperación Territorial Europea.

La Comisión COTER es la encargada de abordar cuestiones relacionadas con el presupuesto de la Unión Europea (UE), el transporte, el desarrollo territorial y los asuntos urbanos, entre otras materias, y su reunión anual fuera de Bruselas permitirá analizar en Extremadura asuntos vinculados al futuro de estas políticas comunitarias.

La agenda comenzará el 16 de septiembre con el Comité Ejecutivo de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), una de las principales redes europeas de cooperación transfronteriza.

En estos comités se debaten políticas europeas que afectan a las regiones fronterizas y se intercambian puntos de vista sobre cuestiones de interés común.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ocupa una de las vicepresidencias de la ARFE y ha asumido también un papel destacado en el Comité Europeo de las Regiones en relación con las políticas de cohesión, según señala la Junta en un comunicado.

Dentro del programa, el 18 de septiembre se celebrará el diálogo local 'El futuro de la Política de Cohesión y su impacto en Extremadura', que reunirá a representantes políticos y de la sociedad civil extremeña con representantes europeos y expertos del ámbito académico español y portugués.

Ese mismo día tendrá lugar en Cáceres la conferencia de la Comisión COTER del Comité Europeo de las Regiones 'La Política de Cohesión 2028-2034 y la Cooperación Territorial Europea como palanca para la competitividad y paradigma del valor añadido europeo', con representantes europeos, nacionales, regionales y locales y dos mesas redondas.

La agenda se desarrollará en un momento marcado por las negociaciones sobre el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE para el periodo 2028-2034 y sobre el futuro de las distintas políticas sectoriales, entre ellas la Política de Cohesión.

Guardiola fue avalada al inicio del actual mandato del Comité Europeo de las Regiones como candidata a presidir la Comisión COTER, un puesto que está previsto que ocupe formalmente a partir de mediados de 2027 en virtud del acuerdo alcanzado entre los distintos grupos políticos europeos.