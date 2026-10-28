Más de 2.500 escolares participarán en el ciclo Cine y Escuela del Festival de Cine Inédito de Mérida

Más de 2.500 escolares participarán en las seis proyecciones del ciclo Cine y Escuela, incluido en la programación del XXI Festival de Cine Inédito de Mérida. La iniciativa se desarrollará del 9 al 19 de noviembre en el Centro Cultural Alcazaba, con películas dirigidas al alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

La selección abordará cuestiones como la amistad, las dificultades familiares, la empatía y la superación personal. Entre los títulos figuran El secreto del herrerillo, Olivia y el terremoto invisible, Arco, Viaje al país de los blancos, La buena hija y Pioneras. Solo querían jugar, esta última centrada en la lucha de las mujeres por abrirse camino en el fútbol durante los años setenta.

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha destacado el valor educativo del cine como herramienta para fomentar la reflexión y formar ciudadanos críticos. Por su parte, el director del festival, Ángel Briz Hernández, ha subrayado la importancia de compartir la experiencia de la gran pantalla y contribuir a educar la mirada de los jóvenes.

Durante la presentación también se ha dado a conocer el cartel de esta edición, diseñado por Erika Hinojosa Durán, estudiante de segundo curso de Diseño Gráfico de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

El plazo de inscripción continúa abierto para los centros educativos interesados, que pueden solicitar su participación a través del correo cineclubmerida@gmail.com.