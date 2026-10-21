Mérida licita un contrato de 67 millones para renovar el alumbrado público durante 15 años

El Ayuntamiento de Mérida ha licitado un nuevo contrato de suministro energético y mantenimiento por valor de 67 millones de euros y una duración de 15 años. La iniciativa permitirá renovar integralmente el alumbrado público de la ciudad y mejorar las instalaciones energéticas de 130 edificios municipales, entre ellos colegios, centros deportivos, culturales y dependencias de atención al público.

El contrato incluye la sustitución de unas 17.000 luminarias, así como el suministro de electricidad, gas y gasóleo para las instalaciones municipales. También contempla el alumbrado extraordinario de celebraciones como la Navidad, los Carnavales y la Feria, que pasará a estar incluido en este servicio.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado que el objetivo es modernizar las infraestructuras municipales y avanzar hacia una ciudad más eficiente y sostenible. Para ello, el proyecto incorpora un sistema domótico que permitirá detectar incidencias en la red de alumbrado en tiempo real, junto con un servicio de mantenimiento disponible las 24 horas.

La actuación también pretende mejorar la seguridad vial mediante una iluminación más uniforme en calles, plazas y barriadas. Además, se revisarán los puntos con menor visibilidad para facilitar la identificación de peatones, ciclistas, vehículos y posibles obstáculos. El contrato contempla, asimismo, la instalación o renovación de paneles fotovoltaicos en edificios municipales.

El presupuesto supone un coste medio de unos 4,5 millones de euros anuales. Según ha explicado el alcalde, el ahorro derivado de la eficiencia energética permitirá financiar la renovación de las instalaciones sin incrementar la partida presupuestaria destinada actualmente al suministro y mantenimiento.

El Ayuntamiento prevé que la empresa adjudicataria pueda comenzar los trabajos durante los primeros meses de 2027, con un plazo aproximado de seis meses para completar la sustitución de las luminarias. Una vez implantado el nuevo sistema, el contrato permitirá centralizar tanto el suministro energético como el mantenimiento de las instalaciones municipales durante los próximos 15 años.