Convocan un corte de dos horas en la N-430 contra la planta de biometano de Don Benito el miércoles 21 de octubre

Las plataformas vecinales contrarias al proyecto de instalación de una planta de biometano en Don Benito han convocado para el próximo miércoles, 21 de octubre, un corte de dos horas en la carretera N-430, a su paso por Santa Amalia (Badajoz), para expresar su rechazo.

La protesta está prevista entre las 18:00 y las 20:00 horas a la altura de la pasarela peatonal que conduce a La Charca, según el cartel de la convocatoria facilitado por la plataforma 'Aquí No'.

En la convocatoria figuran los colectivos 'Aquí No' de Hernán Cortés y Valdehornillos, núcleos pertenecientes al municipio de Don Benito, junto a la plataforma de Santa Amalia contraria a la instalación.

Bajo el lema ‘No a la macroplanta de biometano de Don Benito’, los promotores llaman a participar en esta movilización y señalan que será obligatorio llevar chaleco reflectante.