El restaurante Atrio y la Hermandad de Donantes de Sangre San Pedro de Alcántara han recibido las Medallas de Cáceres con motivo del 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a la capital cacereña.

Se trata de un acto organizado por el Ayuntamiento de Cáceres y la colaboración del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, y supone el mayor reconocimiento que otorga la ciudad a personas y entidades relevantes en la Ciudad.

En su intervención, alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha reivindicado el orgullo de pertenecer a una ciudad Patrimonio de la Humanidad y ha destacado que la declaración de la UNESCO, de la que se cumplen 40 años, supuso un hito que ha marcado para siempre la historia y el desarrollo de la ciudad.

"La sensación de vivir en un entorno privilegiado como el nuestro permanece. Que nuestra ciudad vieja merezca estar entre los lugares más bellos y mejor conservados del mundo nos debe llenar del máximo orgullo", ha señalado.

Mateos ha recordado cómo se conoció en Cáceres la noticia de la declaración en 1986, cuando el entonces alcalde, Juan Iglesias Marcelo, recibió la comunicación en París y trasladó la noticia a la ciudad a través de una llamada telefónica. La confirmación oficial llegó a Cáceres durante un congreso celebrado en el Complejo San Francisco y fue el concejal Marcelino Cardalliaguet quien dio a conocer la noticia y firmó el bando municipal para celebrar aquel acontecimiento histórico.

"Hoy el lenguaje ha cambiado, la mirada de la sociedad también y el tiempo es más volátil que nunca, pero la sensación de vivir en un entorno privilegiado como el nuestro permanece", ha afirmado Mateos, quien ha destacado que cuatro décadas después Cáceres sigue despertando admiración entre quienes la visitan.

El alcalde ha incidido también en que uno de los grandes retos de la ciudad es garantizar la conservación de su patrimonio monumental. En este sentido, ha recordado las actuaciones desarrolladas en la muralla, la restauración de varias de sus torres, la recuperación del Baluarte de los Pozos y los trabajos de limpieza de la cisterna de San Roque y del Arco de la Estrella.

Asimismo, ha defendido que los trabajos de rehabilitación y recuperación patrimonial son una muestra de que Cáceres es un entorno vivo, en permanente evolución, y ha destacado las actuaciones que se están desarrollando en espacios como el Museo de Cáceres y la iglesia de San Francisco Javier.

Una parte destacada del discurso del alcalde ha estado dedicada a los dos galardonados con la máxima distinción de la ciudad. Sobre Atrio, Mateos ha puesto en valor su proyección internacional, sus tres estrellas Michelin y su contribución a convertir Cáceres en un destino gastronómico de referencia. "Hay quien viene a Cáceres por Atrio. Después conoce nuestra ciudad y se enamora de ambos", ha señalado.

El alcalde ha agradecido a José Polo y Toño su compromiso con la cultura y con el desarrollo de la ciudad, destacando su vinculación con Helga de Alvear, su apuesta por la restauración del patrimonio, con proyectos como Casa Paredes o Clavellinas, y su trabajo para acercar la música a todos los públicos.

En este último ámbito, ha resaltado especialmente la labor de la Fundación Atrio Cáceres, tanto a través de iniciativas sociales y educativas como de proyectos dirigidos a niños y personas con discapacidad, además de la programación del Festival Atrium Musicae.

Respecto a la Hermandad de Donantes de Sangre San Pedro de Alcántara, Mateos ha destacado su contribución a salvar vidas y el carácter altruista de miles de cacereños y cacereñas que participan en las campañas de donación.

"Lográis que extender el brazo, un gesto aparentemente sencillo, se convierta en combustible para una maquinaria que salva vidas", ha manifestado, agradeciendo el trabajo de los voluntarios, del personal sanitario del Servicio Extremeño de Salud y de todas las personas que hacen posible esta cadena de solidaridad.

El alcalde ha tenido también palabras especiales para el presidente de la Hermandad, Jesús Domínguez Cuesta, a quien ha definido como el capitán de una gran familia, siempre dispuesto a sumar nuevos apoyos. "El de Cáceres lo vas a tener para siempre", le ha trasladado.

En la parte final de su intervención, el primer edil ha vinculado el aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad con el momento que vive la ciudad a través de su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031.

El alcalde ha recordado la reciente visita de los expertos europeos encargados de evaluar la candidatura y ha destacado la buena impresión que, a su juicio, se han llevado de Cáceres, de su gente, sus tradiciones y sus ganas de crecer.

Mateos ha subrayado que, con independencia del resultado del próximo 3 de diciembre, la candidatura ya está dejando una huella importante en la ciudad. "Si la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad nos dejó marcados para siempre, la candidatura de Cáceres 2031 también lo hará. Cada título a su manera", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado las redes internacionales construidas, la implicación de instituciones, fundaciones, empresas y asociaciones, así como el compromiso de numerosos extremeños y las inversiones ya comprometidas. "Cáceres va a experimentar un gran impulso. Ya hemos ganado, especialmente al haber sabido demostrar a Europa que tenemos voz, que tenemos mucho que decir y que lo decimos mirando a los ojos con firmeza a quien quiera escucharnos", ha añadido.

El alcalde ha concluido expresando su deseo de que Cáceres continúe mirando al mundo con la ambición que merece y mantenga durante las próximas décadas el orgullo y el compromiso con su patrimonio que han acompañado a la ciudad desde 1986.

El acto ha contado con diferentes intervenciones musicales y audiovisuales, entre ellas la actuación inicial del Coro de la Fundación Atrio Cáceres y la proyección de vídeos conmemorativos del 40 aniversario de la declaración y sobre las entidades galardonadas.

Tras la lectura de los dictámenes, el alcalde ha hecho entrega de las Medallas de Cáceres a Jesús Domínguez Cuesta, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, y a José Polo, en representación de Atrio. Ambos han intervenido posteriormente para agradecer el reconocimiento de la ciudad.

La celebración ha concluido con una fotografía institucional junto a las autoridades asistentes y la actuación musical final por parte del grupo 'Divan du don'.