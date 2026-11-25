La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un pastor de Esparragosa de Lares como presunto autor de la sustracción de 36 cabezas de ganado ovino de la explotación ganadera en la que trabajaba.

A principios de noviembre, el encargado de una explotación de dicho municipio pacense denunció ante la Guardia Civil el robo de 36 corderos valorados en unos 6.000 euros.

Tras la denuncia e inspección llevada a cabo por los agentes en el lugar de los hechos no se halló indicios de fuerza en el acceso al recinto ganadero, lo que reforzó la hipótesis de la implicación de una persona cercana a la explotación.

Durante el proceso de indagación, los agentes lograron identificar al presunto autor, un pastor trabajador de la explotación, quien habría aprovechado su situación para sustraer el ganado.

La pasada semana, con todas las pruebas incriminatorias, en dependencias oficiales, se le instruyó diligencias como investigado por la supuesta sustracción de 36 corderos de la explotación ganadera en la que trabajaba.

La investigación continúa abierta para esclarecer el destino del ganado sustraído, que supuestamente pudiera haber entregado a terceras personas.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.