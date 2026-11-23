Cintia Rocho, la mujer que aseguró que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada le habló de "eliminar" a Beatriz Biedma, la jueza que investigó a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, declara este martes, 24 de noviembre, como testigo en la Audiencia Nacional en el marco del caso 'Leire Díez'.

El juez Santiago Pedraz, que investiga si existió una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que habría estado dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez, ha citado a Rocho porque considera que "podría poseer conocimiento" sobre la causa.

Rocho, una mujer supuestamente vinculada a un presunto clan de narcotráfico de Badajoz, declaró ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Sáenz de Tejada le indicó que Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla", y que la intención, según relató la mujer, era "causarle daño físico".

La Audiencia Nacional le ha ofrecido testificar por videoconferencia, después de que la testigo solicitase al juez escolta policial y protección para su declaración frente a "amenazas de muerte" que asegura que sufre "desde hace años".

Por ello, pidió ser trasladada hasta la Audiencia Nacional "con escolta de agentes de la autoridad, desde el punto que se determine reservadamente", y que se garantice "de manera extraordinaria" su seguridad "durante la llegada y el acceso, con las medidas operativas que los responsables policiales consideren adecuadas".

Además, indicó que tras el fallecimiento de un hombre en Badajoz el pasado miércoles, se incrementó su "temor", aunque "sin afirmar una vinculación acreditada entre dicho homicidio y las amenazas" que dice sufrir, "ni atribuir su autoría a ninguna de las personas investigadas en estas diligencias".

En esa misma petición, Rocho aclaró que su "voluntad es comparecer y colaborar con la Administración de Justicia", pero que para poder "cumplir con esa obligación en condiciones de seguridad" necesita "una respuesta preventiva que no se limite al interior de la dependencia en la que deba declarar, sino que comprenda el traslado, la llegada, el acceso, la permanencia y la salida de la sede judicial".

Sáenz de Tejada, imputado en esta causa, recurrió dicha citación "por no tener relación alguna con los investigados ni con los hechos objeto del presente procedimiento".

Mientras que Biedma, personada en este caso, aludió a la importancia del testimonio de Rocho y aseguró que es "plenamente pertinente, útil y necesaria para el esclarecimiento de los hechos investigados".

Finalmente, el juez Pedraz mantuvo la citación al argumentar que Rocho "podría poseer conocimiento directo o indirecto sobre hechos relevantes" en la causa.

Al declarar el pasado octubre, Sáenz de Tejada aseguró que no contactó con Rocho para pedirle "eliminar" a Biedma y que se referiría a "un proceso judicial evidentemente". "Cintia Rocho es una ensoñación de alguien y lo ha vinculado a esto", afirmó a los periodistas después de comparecer como imputado en la Audiencia Nacional.