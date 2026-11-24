La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Extremadura ha insistido a la Consejería de Educación y Formación Profesional que su propuesta de 805 plazas para las próximas oposiciones de Secundaria es insuficiente y precipitada porque podrían convocarse más plazas y especialidades si se espera a la negociación de la Oferta de Empleo Público de este año 2026 en la Mesa General de Empleados Públicos en la que CSIF está presente.

Así lo ha trasladado CSIF en la Mesa Sectorial de Educación de este lunes, donde ha recordado que ya exigió a la consejera Sandra Valencia sacar más plazas de las 805 anunciadas y ha manifestado su rechazo a la limitación de número de plazas por la tasa de reposición que viene impuesta por ley.

Aunque CSIF valora que se conozcan cuanto antes las especialidades a convocar, ha vuelto a exigir la publicación de la convocatoria en el periodo habitual, en primavera. para que los docentes que se están preparando y formándose en estos meses puedan acreditar los méritos que le permiten entrar en listas, mejorar su posición en las mismas u obtener una plaza en el concurso-oposición, y que los nuevos titulados extremeños cumplan el requisito pedagógico para participar en el proceso.

Así mismo, CSIF ha exigido para 2027 un nuevo procedimiento para acceso a la cátedra de Secundaria, un asunto primordial para que los docentes puedan optar al único modo de promoción y reconocimiento que tienen y paliar el déficit de catedráticos de Secundaria que tiene la región, ya que la última convocatoria de Cátedra se realizó en el año 2023 y la anterior en 1997.

También considera la organización sindical que es necesario una convocatoria de oposición para el Cuerpo de Inspectores de Educación lo antes posible.