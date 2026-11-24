Las provincias de Badajoz, Córdoba, Jaén y Sevilla se tiñen con los colores característicos de los motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

En concreto, 90 motocicletas del Cuerpo recorrerán este lunes, día 23, las vías pacenses, cordobesas, jienenses y sevillanas, acompañadas de diferentes vehículos de apoyo entre los que destacan un furgón taller y una ambulancia de soporte vital básico, señala en nota de prensa la Guardia Civil.

Los componentes del XII Curso de la Especialidad de Tráfico de la Modalidad de Motorista, en unión de Profesores e Instructores de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida, realizan así sus últimos adiestramientos en la práctica de conducción de motocicletas.

El inicio de la marcha de larga duración tendrá lugar desde la propia Escuela de Tráfico, en la ciudad de Mérida (Badajoz) y discurrirá por las provincias de Badajoz, Córdoba, Jaén y Sevilla, en los que recorrerán un total de 900 kilómetros aproximadamente en dos días.

La finalización del XII Curso de la modalidad Motorista está prevista el próximo miércoles, día 25, en Mérida, donde los alumnos recibirán el título que les habilita para solicitar un cambio de destino e incorporarse a alguna de las unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.