Casi un centenar de antropólogos y estudiantes de la UNED analizarán el próximo fin de semana en Mérida en un encuentro la construcción cultural del paisaje de dicha ciudad.

Así, compartirán conocimientos sobre el alcance y los retos a los que se enfrenta actualmente el patrimonio de la ciudad, los intercambios culturales que se dan en la trashumancia y su paisaje local.

Bajo el título 'Construcción cultural del paisaje', se analizará su riqueza cultural, gastronómica, inmaterial y artística, poniéndola en diálogo con desafíos educativos y turísticos. Además, se abrirá el debate hacia los intercambios culturales que se dan en la trashumancia, y se analizará su paisaje local.

Organizada por la asociación Antropotopías, el encuentro arrancará este viernes, día 27, con una sesión de bienvenida en la UNED de Mérida, y dos ponencias. En concreto, 'Estigma y malditismo en Extremadura', impartida por Julián López, catedrático de Antropología Social y Cultural en la Facultad de Filosofía de la UNED; y 'Muertos malditos, familias malditas, lugares malditos', desarrollada por el profesor de la Universidad de Extremadura Luis López-Lago.

La jornada del sábado 28 se centrará en "el paisaje urbano y el turismo de senderismo", con una presentación a cargo del profesor de Antropología Social y Cultural de la UNED Ignacio Iturralde, y el historiador Diego Muñoz Hidalgo, cuya intervención se centrará en el 'Corredor de la plata y su paisaje cultural'.

Tras ellas se realizarán visitas al Teatro Romano y a la Alcazaba, y una ruta etnográfica nocturna por los principales hitos de la ciudad de Mérida, indica en nota de prensa la UNED.

El encuentro se clausurará el domingo 29 con un paseo por un tramo de la Vía de la Plata y Proserpina dedicado al trazado y la recuperación de caminos, guiados por el historiador Diego Muñoz; y un taller folklórico a cargo de la profesora Paz Gómez, especializada en la gestión e investigación del Patrimonio Cultural Inmaterial y la Asociación Folklórica Nuestra Señora de la Antigua.