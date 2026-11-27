Los directores de la excavación arqueológica de Casas del Turuñuelo, en Guareña, Sebastián Celestino y Raquel Rodríguez, firman 'Tarteso', el último libro de la colección ¿Qué sabemos de? (CSIC-Catarata), donde analizan la importancia geoestratégica de Tarteso y plantean nuevos límites cronológicos y geográficos para esta cultura del sur de la península ibérica.

El texto también describe los recientes hallazgos sobre la estructura social, el desarrollo económico y la vida cotidiana en esta sociedad mediterránea.

En la última década, el Turuñuelo "está aportando una información sustancial sobre la etapa final de esta cultura y sus hallazgos han supuesto una revolución del propio concepto de Tarteso", destacan los investigadores del CSIC, que explican cómo ha evolucionado el conocimiento sobre esta civilización y en qué medida los últimos descubrimientos están ayudando a despejar muchas incógnitas.

Los expertos recurren en el libro a los mitos y leyendas de las fuentes grecolatinas, a las primeras aproximaciones de investigadores obsesionados con encontrar una ciudad llamada Tarteso y a los hallazgos recientes. Además, analizan la relevancia geoestratégica de Tarteso para el Mediterráneo y plantean nuevos esquemas que amplían los límites cronológicos y geográficos de esta cultura.

"Lo cierto es que no sabemos cómo se denominaban a sí mismos quienes vivían en el sur de la península ibérica, pero hemos acogido el vocablo para designar una zona geográfica, el suroeste peninsular, y una horquilla temporal de su existencia, entre los siglos VIII y V antes de nuestra era (a. n. e.)", comentan.

Tarteso se convirtió en el referente comercial más importante del occidente mediterráneo con la colonización fenicia. El cuadrante del suroeste peninsular era rico en recursos como la plata y el oro, y, aunque no se debe infravalorar la actividad de los habitantes de este territorio, la llegada de los fenicios supuso el espaldarazo definitivo para el desarrollo de la zona y la configuración de una sociedad y una cultura propia.

Celestino y Rodríguez remarcan que el éxito de la colonización fenicia y, por tanto, de la configuración y del desarrollo de Tarteso no se debió a la introducción de objetos exóticos y de prestigio social, como muchas veces se ha defendido, sino a la llegada de nuevas tecnologías que revolucionaron la sociedad indígena.

Algunos ejemplos son el hierro, cuyas herramientas facilitaron la intensificación de la agricultura mediante el arado o la extracción de minerales; la técnica de la copelación para extraer la plata; o el torno de alfarero, que permitió crear grandes contenedores para el transporte de alimentos.

También destacan la generalización del adobe en la construcción; nuevas técnicas artesanales para trabajar los objetos de bronce o las joyas de oro -los orfebres colonizadores usaban la técnica del oro en hueco, mientras que los artesanos antiguos lo hacían con oro macizo-; la introducción de animales como la gallina y de legumbres como los garbanzos, las lentejas o los guisantes; y, por supuesto, el alfabeto, para controlar la producción y las transacciones comerciales.

Así, "la fijación de la población en torno a la agricultura intensiva, la estabulación ganadera, la explotación minera y la actividad portuaria y pesquera dio como resultado la fundación de ciudades donde confluirían tanto indígenas como colonizadores, aunque no sabemos en qué grado de convivencia y de preeminencia", indican los autores.

En estos centros urbanos se desarrolló una cultura muy original, pues contaba con un fuerte componente mediterráneo aportado por los colonizadores e incorporaba rasgos culturales de los indígenas, de claro componente atlántico. "El resultado de esa mezcla de sensibilidades es, precisamente, Tarteso", subrayan.

El Carambolo, un santuario descubierto en 1958 en Camas (Sevilla), "supone un punto de inflexión de la arqueología tartésica". Las cerámicas halladas, pintadas con motivos geométricos, se convirtieron en el fósil guía de la arqueología tartésica. A partir de entonces todo yacimiento con cerámicas de esta forma sería considerado tartésico. Además de la cerámica, se encontró un tesoro compuesto por 21 piezas de 24 quilates que pesan casi 3 kg.

Junto a El Carambolo, existe otro santuario en Zalamea de la Serena, al igual que el Turuñuelo, en la provincia de Badajoz. Sobre Cancho Roano los investigadores resaltan que este tipo de edificios públicos fueron muy relevantes para la vida cotidiana de las gentes de Tarteso, pero con matices distintos a los que en la actualidad damos a estos espacios.

Entre las distintas pruebas de la cultura tartésica, hay una que en los últimos años ha permitido a la comunidad científica "dar un paso de gigante": el yacimiento de Casas del Turuñuelo, cuyas excavaciones dieron comienzo hace algo más de una década.

"Los continuos trabajos arqueológicos en este lugar están permitiendo sacar a la luz el edificio de tierra mejor conservado del Mediterráneo occidental, lo que convierte a este enclave en un excepcional laboratorio para el estudio de la arquitectura de tierra de la protohistoria peninsular", describen los directores de esta excavación.

En el tiempo que se lleva trabajando en este yacimiento se ha hallado una "ingente cantidad de bronces que han sobrepasado cualquier expectativa, no solo por el número de ejemplares recuperados, sino por la singularidad de muchos de ellos", describen.

"Hasta la fecha, se han recuperado más de veinte braseros, varios jarros y diversos tipos de recipientes entre los que sobresalen grandes calderos, fuentes o cuencos, pero también quemaperfumes, mangos de cazos y patas de tálamo, entre otros.

A ello hay que añadir el hallazgo en 2026 de la mitad de un carro procesional o de culto con una rica decoración que, por el momento, es único en todo el Mediterráneo", resaltan. Uno de los aspectos más excepcionales de este enclave es que conserva en pie sus dos plantas conectadas por una escalera monumental de tres metros, lo que está permitiendo documentar técnicas arquitectónicas que hasta el momento eran inéditas antes de la conquista romana.

Otro descubrimiento de gran valor es una tablilla de pizarra en la que, junto a la representación de rostros y guerreros, se grabó un abecedario al que apenas le faltan cinco de sus signos. "Su presencia es la evidencia de que, hace hoy dos mil quinientos años, se escribía, lo que abre las puertas a la existencia de un archivo o de otras evidencias de escritura que nos permitan avanzar en el conocimiento de esta lengua y de su significado". Con ello, Tarteso podría abandonar la protohistoria para pasar a formar parte de la historia.

Con estos avances, plantean que es conveniente modificar su esquema temporal y geográfico. Más allá de su núcleo originario en el valle del Guadalquivir, la comunidad científica parece estar alcanzando un consenso sobre la extensión de Tarteso a las tierras del interior, así como que los siglos VI y V a. n. e. se corresponden con la última etapa de la historia de Tarteso.

Los autores defienden que esta extensión no se trata de un hecho aislado e independiente: "no termina un Tarteso en el valle del Guadalquivir para dar comienzo a una nueva realidad en el Guadiana; hoy sabemos que estos territorios convivieron, al menos durante un siglo, bajo la misma realidad cultural, un hecho que refuerza el vínculo entre ambos y su cada día más clara adscripción a Tarteso".

En cualquier caso, los yacimientos tienen aún mucha información oculta que seguro contribuirá a seguir construyendo esta cultura porque, como advierten los autores, "Tarteso es un concepto en constante evolución cuyo significado real sigue siendo un interrogante".