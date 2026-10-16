Dos mujeres de 83 y 70 años heridas leves en dos atropellos que se producían en Coria y en Mérida

Una mujer de 83 años ha resultado herida de carácter leve tras ser atropellada por parte de un vehículo este jueves, día 15, en Coria.

El suceso ha tenido lugar sobre las 09,30 horas a la altura del número 15 de la avenida Virgen de Argeme de Coria, y como consecuencia del mismo la mujer afectada ha sido trasladada hasta el hospital de la localidad con heridas en la cabeza, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura.

Tras recibir dicho centro de urgencias y emergencias una llamada telefónica para informar sobre el atropello, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia del SES y agentes de la Policía Local cauriense.

Por otra parte, una mujer de 70 años ha resultado herida de carácter leve con un traumatismo en un brazo al ser atropellada este jueves en Mérida.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 12,04 horas de este jueves se ha recibido una llamada alertando del atropello a una mujer ocurrido frente a la estación de autobuses de la capital extremeña.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como una patrulla de la Policía Local de Mérida.

La mujer herida, de 70 años, presentaba un traumatismo en un brazo, y tras ser atendida en el lugar del siniestro, ha sido trasladada en estado leve al Hospital de Mérida.