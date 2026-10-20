Mérida reúne al sector del diseño nacional para reflexionar sobre sostenibilidad y periferias

Mérida se convertirá esta semana en punto de encuentro del diseño nacional con la celebración del XIV Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño. Del jueves 22 al sábado 24 de octubre, profesionales, estudiantes y empresas analizarán el papel de las periferias, la sostenibilidad y los retos de esta profesión.

Durante la presentación, el delegado de Cultura del Ayuntamiento, Antonio Vélez, ha defendido que «no hay que estar en el centro geográfico para estar en el centro de las ideas», destacando el patrimonio y la cultura emeritenses como fortalezas de la ciudad.

Por su parte, la presidenta de la Red Española de Asociaciones de Diseño, Silvia González, ha resaltado la aportación de Extremadura al sector y ha asegurado que «hemos ido conquistando terrenos».

El programa incluye charlas sobre diseño sostenible y creación de marcas, además de mesas de trabajo sobre contratación, internacionalización y educación. Las actividades se desarrollarán principalmente en el Centro Cultural Alcazaba y concluirán el sábado a las 14:00 horas.