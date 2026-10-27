Mérida recupera la tradición de las tunas con un certamen que reunirá a más de 200 participante

Mérida volverá a acoger un certamen de tunas después de casi 40 años. La Asociación de Tunos Veteranos, con la colaboración del Ayuntamiento, organiza el III Certamen Anual del Circuito de Tunas de Extremadura, que reunirá a más de 200 participantes de ocho agrupaciones.

La programación comenzará el viernes 6 de noviembre con rondas musicales en el Templo de Diana. El sábado, a las 11:00 horas, habrá una concentración en la Plaza de España y, a las 12:00, un pasacalles hasta la Puerta de la Villa. La jornada concluirá a las 19:00 horas con la gala en el Centro Cultural Alcazaba.

Las actividades al aire libre serán gratuitas, mientras que las entradas para la gala costarán cinco euros y podrán adquirirse en taquilla. Participarán cinco tunas extremeñas y tres agrupaciones invitadas de León, Badajoz y Sevilla.