La Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (Agcex) pone en marcha 'El universo femenino de Lorca: revalorización de la Generación del 27 a través de la música y la palabra', un proyecto de itinerancia cultural multidisciplinar que recorrerá nueve localidades de las provincias de Cáceres y Badajoz en riesgo de despoblación.

La primera jornada tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en Navas del Madroño (Cáceres).

La propuesta toma como eje vertebrador la conmemoración del centenario de la Generación del 27 y el 90º aniversario de Federico García Lorca para acercar su legado literario al medio rural, fomentar la lectura y dinamizar las bibliotecas y espacios culturales de pequeñas localidades.

El proyecto plantea, además, una mirada específica sobre las mujeres que marcaron la vida del poeta y los personajes femeninos de su obra, contribuyendo a visibilizar su papel desde una perspectiva de género.

Así, bajo el título 'Memoria, música y palabra. El universo femenino de Lorca y el legado de la Generación del 27', la jornada de apertura comenzará a las 16,30 horas en el Centro de Interpretación Escuelas Viajeras de Navas del Madroño, con la inauguración institucional y una visita a sus instalaciones.

A lo largo de la tarde se sucederán tres propuestas de carácter divulgativo. A las 17,00 horas, la historiadora Candela Chaves ofrecerá la conferencia 'De Marianas a Bernardas', un recorrido por el contexto sociopolítico de las mujeres en la España de los años treinta y cuarenta.

A las 18,00 horas, el filólogo Hilario Jiménez y el gestor cultural y coordinador del proyecto Francis Reina protagonizarán el conversatorio 'Así que pasen 90 años', en torno a la trayectoria vital y literaria de Federico García Lorca.

La escritora y divulgadora Ana Perea Montes cerrará este bloque a las 19,00 horas con la conferencia 'Federico García Lorca y sus mujeres', centrada en las figuras femeninas de su entorno y en los personajes de su producción literaria.

La Casa de Cultura María Zambrano tomará el relevo a las 20,30 horas con unas lecturas dramatizadas en las que participarán vecinos de Navas del Madroño, que reconstruirán diferentes episodios de la vida del poeta a través de la palabra.

La jornada concluirá a las 21,00 horas con un concierto protagonizado por Lola Santiago, Laura Domínguez, Miriam Cantero y Rodrigo Fernández. La propuesta musical combinará voz y piano, jazz, música popular y flamenco para acercar el cancionero lorquiano al público desde diferentes sonoridades y estilos.

El acceso a la jornada será gratuito, pero es necesario inscripción previa, informa en nota de prensa Agcex.

ITINERANCIA

Más allá de esta jornada inaugural, el proyecto contempla una itinerancia por ocho localidades extremeñas: Risco, Sancti-Spíritus, El Carrascalejo, Puerto Hurraco, Cachorrilla, Campillo de Deleitosa, Pedroso de Acim y Ruanes.

En cada municipio, la exposición de Agcex 'Lorca Mujer. El universo femenino de Federico' permanecerá durante una semana en la biblioteca o espacio de lectura local, acercando al público el universo femenino del poeta.

Esta propuesta se complementará con 'Las mujeres de Federico: una biografía en clave de sol', una charla-recorrido musicalizada que profundizará en las mujeres presentes en su vida y su obra.

Con esta iniciativa, Agcex apuesta por la cultura como herramienta de dinamización territorial, participación comunitaria e igualdad. El proyecto busca fortalecer el papel de las bibliotecas rurales como espacios de encuentro, promover la convivencia entre generaciones y garantizar que la ciudadanía de los pequeños municipios pueda disfrutar de propuestas culturales diversas y de calidad.

'El universo femenino de Lorca: revalorización de la Generación del 27 a través de la música y la palabra' es un proyecto de la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura que ha recibido una ayuda del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.

Cuenta también con la financiación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y de la Diputación de Badajoz, a través del proyecto RedMaraña, así como con la colaboración de los ayuntamientos de las localidades participantes.