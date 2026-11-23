DrávalaZ, un nuevo proyecto musical y artístico inspirado en las raíces, la memoria y las leyendas de Las Hurdes, ha publicado su primer sencillo, 'Tierra de Leyendas', acompañado de un videoclip rodado íntegramente en esta comarca cacereña.

La propuesta combina folk de fusión electrónica, voces y cantos evocadores, percusión orgánica, pasajes de flauta e influencias nórdicas, celtas y árabes, además de elementos del flamenco y el folk metal.

El proyecto está encabezado por Raquel Velaz, responsable de la composición, la letra, la voz principal y la dirección artística.

"DrávalaZ es tanto el nombre del grupo como el alter ego de la cantante, que encarna un personaje inspirado en la figura de la bruja hurdana, trasladada a un imaginario contemporáneo", según han explicado desde el proyecto musical.

La propuesta incorpora así "una dimensión performativa y narrativa que va más allá de lo estrictamente musical".

En la grabación participan Alber Fuentes -batería de la banda de Robe- en batería y percusión; Miguel Ángel Sánchez -flautista de El Pelujáncanu- a la flauta; y Eduardo Marín, en los teclados y los arreglos; mientras que la producción musical corre a cargo de Juan Jesús Espada, batería de Tocando Techo.

Las Hurdes constituyen la raíz personal, cultural y ancestral del proyecto, que encuentra en la memoria de los antepasados y en las historias y tradiciones hurdanas el núcleo narrativo de su identidad artística.

El videoclip de 'Tierra de Leyendas' se ha rodado íntegramente en la comarca y utiliza el paisaje, los elementos naturales y la simbología hurdana como protagonistas.

Este primer lanzamiento abrirá el camino hacia un álbum previsto para abril de 2027, precedido por nuevos sencillos que mostrarán otras facetas del universo musical y narrativo del proyecto.

DrávalaZ contempla además desarrollar una propuesta escénica para trasladar su música, su dimensión visual y su personaje al directo.

'Tierra de Leyendas' está disponible en plataformas digitales desde el 20 de noviembre.