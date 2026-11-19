El 21.º Festival de Cine Inédito de Mérida arranca este jueves 19 de noviembre a las 21:00 h con «Iron Boy» en los Cines Victoria de Mérida. El segundo pase será el viernes 20 a las 18:30 h, en los mismos cines.

La película, de 90 minutos, está dirigida por Louis Clichy, codirector de «Astérix: La residencia de los dioses». Gary Clichy, Rod Paradot, Dimitri Colas, Aurélie Vassort y Brune Moulin forman parte del reparto de voces original.

Christophe tiene once años y quiere seguir los pasos de su padre en la granja familiar. Cuando un corsé ortopédico le obliga a apartarse de las tareas del campo, descubre la música y entabla una amistad que le ayuda a imaginar un futuro propio en la Francia rural de los años ochenta.

La película ganó el Premio Especial del Jurado de Un Certain Regard en Cannes y obtuvo el Premio Especial del Jurado y el Premio del Público en Annecy. Es la primera participación de Louis Clichy en el festival emeritense.

Las entradas para ambos pases ya se pueden comprar a través de la web de Cines Victoria Mérida. El precio es de 5 euros por sesión.

La programación completa está disponible en www.festivalcinemerida.com/2026/.