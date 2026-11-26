El actor, productor, director, cineasta y clown Francis Quirós presentará este viernes, 27 de noviembre, su primera novela gráfica, 'Detective Flory en el misterio de los juegos perdidos', destinada al público infantil y con la que se estrena como dibujante.

'Detective Flory en el misterio de los juegos perdidos' es un "libro mágico" sobre una niña detective lleno de pistas ocultas y juegos paralelos con el objetivo de ofrecer "muchas risas y vencer a las pantallas y al aburrimiento".

La presentación de este libro tendrá lugar este viernes, 27 de noviembre, a las 18,00 horas, en la librería 'La Selva dentro' de Mérida.

En esta obra gráfica, la protagonista, la detective Flory, llega con su familia a la casa de su infancia, donde descubre un libro cuyos personajes cobran vida.

Junto a su ayudante, Nando, emprende una emocionante aventura para resolver el gran misterio de por qué los niños y niñas han dejado de reír.

De esta forma, y siguiendo pistas, deberán desenmascarar al malvado Profesor Cacahuete, cuyo oscuro plan es mantenerlos enganchados a las pantallas de sus móviles para que nunca más vuelvan a disfrutar de su infancia.

La novela, publicada por 'Babidibú' despertará en los más pequeños la imaginación y el gusto por la lectura e invitará a todos los lectores a reflexionar sobre el uso responsable de la tecnología, abordando de forma divertida y educativa el impacto de los teléfonos móviles en la infancia y fomentando un equilibrio saludable entre el mundo digital y el juego.