Extremadura registró en 2025 un saldo vegetativo negativo por decimosexto año consecutivo, con 5.038 defunciones más que nacimientos.

En concreto, Extremadura registró en 2025 un total de 6.474 nacimientos, un 1 por ciento menos que el año anterior, mientras que se contabilizaron 11.512 defunciones, un 0,34 por ciento más, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, con los 6.474 nacimientos, Extremadura registró una tasa bruta de natalidad de 6,14 por cada mil habitantes, mientras que el número medio de hijos por mujer residente en Extremadura fue de 1,13, similar al año anterior.

De acuerdo a estos datos, los meses de mayores nacimientos fueron noviembre, con 578, y octubre, 568, mientras que febrero y julio fueron los meses que menos nacimientos registraron (484 y 511 nacimientos respectivamente).

Además, durante 2025, nacieron más niños (3.299) que niñas (3.175), mientras que el 10,92 por ciento de los nacidos tenían madre de nacionalidad extranjera (principalmente de Rumanía y de Marruecos).

Respecto al tamaño del municipio, en el 46,60 por ciento de los nacimientos registrados en 2025 en Extremadura, las madres residían en municipios de más de 20.000 habitantes

Por su partes, las defunciones de residentes en Extremadura ascendieron en 2025 a un total de 11.512, lo que supone un 0,34 por ciento más que en el año anterior, por lo que la tasa bruta de mortalidad es de 10,93 por cada mil habitantes.

Así, el 50,83 por ciento de las defunciones se dieron en hombres, y los meses de mayores defunciones fueron enero (1.126) y diciembre (1.089), mientras que septiembre y octubre fueron los meses que menos fallecimientos registraron (856 y 848 defunciones respectivamente).

Con estos datos, la esperanza de vida al nacer en Extremadura se situó en 83,35 años, ligeramente superior a la del año anterior, que fue 83,13 años.