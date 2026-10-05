CineBeat reúne este lunes en Mérida a profesionales de la industria musical en una jornada dedicada al talento extremeño

La tercera edición de Cinebeat va a dedicar una jornada al talento vinculado a Extremadura y a los profesionales que hacen posible la música dentro y fuera del escenario. Será este lunes, 5 de octubre, en el Hotel Nova Roma de Mérida, donde se celebrará la sesión 'Made in Extremadura. Extremeños rompiéndola en la industria musical', que combinará una charla sobre el sector con el concierto de Mar & Vahan.

La conversación comenzará a las 20,00 horas y contará con Luismi García y Luis Cotallo, técnicos de sonido; Tony, backliner; David Corbacho, responsable de producción; y Woody Amores, músico; cinco perfiles que permitirán acercarse a la industria musical desde distintos oficios y conocer el trabajo que hay detrás de un concierto.

El encuentro pondrá el foco en las experiencias de estos trabajadores, sus trayectorias y su relación con Extremadura. Será una oportunidad para hablar de cómo se construye una carrera en la música, de los retos del sector y del papel de quienes trabajan en el sonido, el equipamiento y la producción, además de quienes se suben al escenario, ha destacado la organización del festival CineBeat en un comunicado.

Con esta sesión, el festival reivindica a los profesionales de la región y a los extremeños de adopción que desarrollan su actividad en la industria musical. Así, la idea es que la jornada sea una conversación "cercana" para dar visibilidad a un talento que el público no siempre conoce y a unos oficios "imprescindibles" para que la música en directo llegue a los espectadores.

La jornada continuará a las 21,30 horas con el concierto de Mar & Vahan, que pondrá el cierre musical a la cita en el Hotel Nova Roma.

Esta doble propuesta forma parte de la programación de Cinebeat III, organizado por la Asociación Cultural Escena Sonora, y refuerza su apuesta por conectar la música en directo con espacios de encuentro y conversación sobre la cultura y sus profesionales.