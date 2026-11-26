El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) presentará este viernes, 27 de noviembre, el libro 'Cabrito Verato: Recetas para la elaboración de platos listos para consumir, acorde a las nuevas tendencias de mercado'.

El objetivo final de este proyecto es "promover el consumo de la carne de Cabrito Verato con propuestas innovadoras", ya que es una carne "apreciada por su valor nutricional, tierna y sabrosa, con alto contenido en proteínas y bajo en grasa, pero con una demanda menor en el mercado".

La presentación tendrá lugar a las 10,00 horas en la Escuela de Hostelería y Turismo de Extremadura, y contará con la participación del director de Cicytex, Eduardo Corchero; la directora de la Escuela de Hostelería, María Lucía Muñoz; las investigadoras de Cicytex María del Rosario Ramírez y María Jesús Martín; los profesores de Cocina Alberto Bravo y Carmen Pereira, y alumnos que han participado en la elaboración de las recetas.

Este libre es una iniciativa del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), en colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Extremadura (Eshaex) y la Asociación Extremeña de Criadores de Caprino de Raza Verata (Acriver).

El libro incluye 21 recetas para la elaboración de platos refrigerados, listos para consumir, que son recetas originales con una orientación distinta al consumo tradicional de la carne de cabrito verato, e inspiradas en distintas cocinas del mundo, que abarcan desde guisos, pastas o tacos hasta platos más elaborados, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

La presentación está dirigida a empresas del canal Horeca (hostelería, restauración y catering), industrias cárnicas y empresas de platos listos para consumir.

Cabe destacar que las recetas que recoge el libro han sido creadas por profesores y alumnos de la Escuela de Hostelería de Extremadura, meintras que el área de Carne y Productos Cárnicos de Cicytex ha llevado a cabo la transformación de los platos cocinados en productos listos para consumir, mediante la aplicación de tecnologías de conservación y envasado adecuadas a las características de este tipo de elaboraciones.

Asimismo, se ha evaluado la aceptabilidad de los productos desarrollados, así como sus principales propiedades.

Cabe destacar que esta actividad forma parte del proyecto de Cicytex: Soluciones innovadoras adaptadas a las nuevas tendencias de mercado de productos cárnicos (Innovameat), financiado por programa Operativo Feder Extremadura 2021-2027.