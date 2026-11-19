CCOO de Extremadura organiza para este jueves, día 19, una jornada sobre enfermedades profesionales y cáncer laboral, con el objetivo de abordar los riesgos de exposición a agentes cancerígenos en el trabajo, la importancia de la prevención y la protección de la salud de los trabajadores.

Las jornadas contarán con la participación del secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, para hablar de la Incapacidad temporal y la recuperación de la salud, frente al discurso del absentismo injustificado.

También intervendrá la coordinadora de la Secretaría Confederal de CCOO de Salud Laboral y Medio Ambiente, Carmen Mancheño, que explicará como conocer, proteger y prevenir ante los agentes cancerígenos en el trabajo.

La jornada tendrá lugar a partir de las 10,00 horas en la sede de CCOO en Mérida.