Zenia Boulevard se viste de rosa con dos jornadas solidarias para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama

Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, se vestirá de rosa este sábado 17 y domingo 18 de octubre con un fin solidario: contribuir a visibilizar la lucha contra el cáncer de mama, promover la prevención y mostrar su apoyo a las personas afectadas y a sus familias. Coincidiendo con el mes dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama, el centro comercial ha preparado dos jornadas de actividades solidarias en las que la música, el deporte y la participación ciudadana se convertirán en herramientas para concienciar y sumar esfuerzos frente a la enfermedad.

Pink Power: música y solidaridad para sumar esfuerzos

La programación comenzará el sábado 17 de octubre, a partir de las 12 del mediodía, con Pink Power, un evento solidario organizado junto a la asociación Pink Ladies, entidad que desarrolla una importante labor de acompañamiento y apoyo a personas afectadas por el cáncer de mama. La Plaza Mayor de Zenia Boulevard será escenario de una jornada dirigida a todos los públicos que contará con conciertos en directo, actuaciones de danza y diferentes espectáculos, en una programación concebida para combinar entretenimiento, solidaridad y concienciación. Durante el evento se desarrollará también una venta solidaria, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a ayudar a familias en situación de vulnerabilidad de la provincia de Alicante.

Zenia Boulevard reforzará además su colaboración con esta iniciativa mediante una donación de 500 euros a Pink Ladies, contribuyendo así a que la asociación pueda continuar desarrollando su labor de apoyo, acompañamiento y sensibilización.

La II Marcha Con Ellas vuelve a unir deporte y compromiso

La programación continuará el domingo 18 de octubre con la celebración de la II Marcha Con Ellas, una iniciativa impulsada junto a Dynamite Trainer, Mantix y la Comisión de Fiestas de Orihuela Costa. La jornada comenzará a las 9,30 de la mañana en la Plaza Mayor y tendrá como actividad central una marcha solidaria de cinco kilómetros, a la que se sumarán una masterclass de baile, actividades deportivas, música, animación, sorteos y la participación de diferentes entidades colaboradoras.

Tras su primera edición, la Marcha Con Ellas regresa a Zenia Boulevard con el propósito de reunir de nuevo a la comunidad en torno a una misma causa. Más allá de la actividad deportiva, la iniciativa busca fomentar hábitos de vida saludables, promover la importancia de la prevención y trasladar un mensaje colectivo de apoyo a quienes afrontan el cáncer de mama.

Las personas participantes recibirán una Mochila del Corredor, que incluirá camiseta, regalos y otras sorpresas aportadas por las entidades colaboradoras. La inscripción tendrá carácter solidario y se realizará presencialmente en el stand habilitado en Zenia Boulevard. Próximamente se comunicarán también las fechas establecidas para la recogida de las mochilas.

Con estas dos jornadas, Zenia Boulevard vuelve a poner sus espacios al servicio de iniciativas que buscan generar un impacto positivo en su entorno, favoreciendo la participación de visitantes, familias, asociaciones y entidades locales en torno a una causa compartida.

Información práctica

Pink Power Sábado, 17 de octubre de 2026 A partir de las 12,00 horas Plaza Mayor – Zenia Boulevard

II Marcha Con Ellas Domingo, 18 de octubre de 2026 09,30 horas Plaza Mayor – Zenia Boulevard Marcha solidaria de 5 kilómetros Inscripciones presenciales en Zenia Boulevard.

Zenia Boulevard

Zenia Boulevard, inaugurado en 2012, es el centro comercial más grande de la provincia de Alicante, registrando una afluencia de más de 15 millones de visitantes en 2025.

El centro comercial, ubicado en Orihuela Costa, ofrece una experiencia completa para quienes buscan combinar compras, ocio y gastronomía en un solo espacio. Con más de 160 tiendas de primeras marcas como Zara, Cortefiel, Massimo Dutti, Mango, Primark, Lefties, Media Markt, Decathlon y muchas más, es el destino perfecto para las compras. Además, cuenta con amplias terrazas y una variada oferta de restauración, lo que convierte cada visita en una oportunidad para disfrutar de un día completo en familia o con amigos. Pasear entre sus calles decoradas, hacer las compras y terminar con una comida en sus restaurantes es parte de la experiencia que lo distingue.

En 2024 se finalizó la reforma de sus instalaciones para mejorar las fachadas, el pavimento, las áreas de descanso, las zonas verdes y las zonas de restauración, así como las áreas de ocio infantil, y en la que se invirtieron 18 millones de euros.