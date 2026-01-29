ONDA GASTRONÓMICA

Tony Pérez: "FITUR y Madrid Fusión son dos importantes escaparates para mostrar la gran riqueza gastronómica de la Vega Baja"

🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno Vega Baja', puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez y su forma de analizar todo lo relacionado con la restauración y la cocina de la Vega Baja

👉Esta semana valoramos la presencia de nuestra comarca en FITUR y Madrid Fusión, anunciamos el calendario gastronómico de Torrevieja y destacamos el buen momento de la alcachofa de la Vega Baja

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Tony Pérez intervino en el programa de RTVE 'Aquí la Tierra'
Tony Pérez intervino en el programa de RTVE 'Aquí la Tierra' | RTVE
