Tony Pérez: "FITUR y Madrid Fusión son dos importantes escaparates para mostrar la gran riqueza gastronómica de la Vega Baja"
🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno Vega Baja', puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez y su forma de analizar todo lo relacionado con la restauración y la cocina de la Vega Baja
👉Esta semana valoramos la presencia de nuestra comarca en FITUR y Madrid Fusión, anunciamos el calendario gastronómico de Torrevieja y destacamos el buen momento de la alcachofa de la Vega Baja