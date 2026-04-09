ONDA GASTRONÓMICA

Esta Semana Santa deja mesas llenas pero con menor gasto en el sector hostelero de Torrevieja y la comarca de la Vega Baja

🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno Vega Baja', puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el comentarista gastronómico Tony Pérez y su análisis de todo lo relacionado con la restauración y la cocina de la Vega Baja

Pedro J. Llorach

Torrevieja - Vega Baja |

👉En el menú del programa de hoy hacemos balance de la Semana Santa con el presidente de la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja (AEHTC), José Ignacio Pastor, además de repasar el calendario gastronómico que nos lleva este fin de semana a la IX Ruta de la Tapa de San Fulgencio, y los próximos 18 y 19 de abril hasta Los Montesinos con su XV Ruta de la Tapa. Junto a todo ello, recordamos que este 10 de abril se conmemora el Día de la Marinera, una de las tapas más típicas y queridas de la zona

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