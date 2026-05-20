MOTOALMUERZO

Música, motor y gastronomía: vuelve el Motoalmuerzo de 'Centauros del Alba' este domingo en Benejúzar

👉 Benejúzar volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de las dos ruedas con una nueva edición de su ya consolidado Motoalmuerzo. La pista cubierta polideportiva acoge este domingo desde las 9 de la mañana el XXI Motoalmuerzo de la Asociación 'Centauros del Alba', un encuentro que incluye el concierto a cargo de Black Night Rock Band, animación, regalos, mercadillo motero y exhibiciones.

🎙️ En el programa 'Más de uno' Vega Baja, como fundador y responsable de comunicación de 'Centauros del Alba', ha sido Roberto Cases quien ofrece los detalles de un evento solidario con 'Alicante contra el cáncer'

Pedro J. Llorach

Benejúzar |

Música, motor y gastronomía: vuelve el Motoalmuerzo de 'Centauros del Alba' este domingo en Benejúzar
Música, motor y gastronomía: vuelve el Motoalmuerzo de 'Centauros del Alba' este domingo en Benejúzar | 'Centauros del Alba'
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