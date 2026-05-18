Sanidad refuerza las campañas de control y prevención de plagas de insectos y roedores ante la llegada de altas temperaturas

👉La campaña incluye también recomendaciones preventivas dirigidas a la ciudadanía para evitar la aparición de cucarachas y roedores en viviendas, garajes comunitarios y espacios privados. Entre esas recomendaciones destacan extremar la limpieza en cocinas y zonas húmedas, evitar restos de comida o basura acumulada, mantener en buen estado arquetas y desagües, así como revisar espacios poco ventilados o con humedad donde puedan proliferar insectos y roedores. Además, desde la Concejalía de Sanidad recuerdan que los tratamientos empleados cumplen con la normativa sanitaria vigente y son aplicados por personal especializado mediante productos autorizados y seguros, siguiendo todos los protocolos establecidos para garantizar la salud pública.

Desde el área de Sanidad recuerdan que cualquier incidencia relacionada con salubridad pública, presencia de plagas o necesidades de actuación preventiva puede comunicarse a través del correo electrónico sanidad@orihuela.es para su valoración y seguimiento por parte del servicio correspondiente.