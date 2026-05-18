ORIHUELA

Sanidad refuerza las campañas de control y prevención de plagas de insectos y roedores ante la llegada de altas temperaturas

👉 El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Sanidad, ha reforzado las actuaciones de control y prevención de plagas en el municipio ante la llegada de las altas temperaturas, periodo en el que aumenta la proliferación de insectos y roedores. La campaña se centra en labores preventivas y de control de cucarachas y roedores mediante tratamientos periódicos en la red pública y diferentes espacios municipales.

🎙️ En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la concejala de Sanidad, Irene Celdrán, ha explicado cómo se desarrollan las actuaciones y pide la colaboración ciudadana evitando la acumulación de residuos y manteniendo la limpieza como medidas fundamentales para evitar la aparición de plagas.

Pedro J. Llorach

Orihuela |

👉La campaña incluye también recomendaciones preventivas dirigidas a la ciudadanía para evitar la aparición de cucarachas y roedores en viviendas, garajes comunitarios y espacios privados. Entre esas recomendaciones destacan extremar la limpieza en cocinas y zonas húmedas, evitar restos de comida o basura acumulada, mantener en buen estado arquetas y desagües, así como revisar espacios poco ventilados o con humedad donde puedan proliferar insectos y roedores. Además, desde la Concejalía de Sanidad recuerdan que los tratamientos empleados cumplen con la normativa sanitaria vigente y son aplicados por personal especializado mediante productos autorizados y seguros, siguiendo todos los protocolos establecidos para garantizar la salud pública.

Desde el área de Sanidad recuerdan que cualquier incidencia relacionada con salubridad pública, presencia de plagas o necesidades de actuación preventiva puede comunicarse a través del correo electrónico sanidad@orihuela.es para su valoración y seguimiento por parte del servicio correspondiente.

La Concejalía de Sanidad refuerza las campañas de control y prevención de plagas en Orihuela ante la llegada de altas temperaturas
La Concejalía de Sanidad refuerza las campañas de control y prevención de plagas en Orihuela ante la llegada de altas temperaturas | Ayuntamiento de Orihuela
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