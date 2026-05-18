DOLORES

El crimen que ha costado tres vidas en Dolores mantiene consternado al municipio en su tercer día de luto: "Eran personas muy conocidas"

👉 El municipio de Dolores vive este lunes su tercer día de luto oficial tras el crimen perpetrado el pasado sábado presuntamente por un guardia civil y que se ha saldado con tres personas fallecidas: el agente, su esposa y su hijo, residentes en Dolores y conocidos en la localidad. 🎙️ En el programa 'Más de uno' Vega Baja, hablamos de este triste suceso con el alcalde de Dolores, José Joaquín Hernández, quien comenta que no había ningún antecedente o indicio que pudiera advertir de una situación que ha acabado de forma más trágica. La investigación sigue abierta a la espera de la autopsia.