DOLORES

El crimen que ha costado tres vidas en Dolores mantiene consternado al municipio en su tercer día de luto: "Eran personas muy conocidas"

👉 El municipio de Dolores vive este lunes su tercer día de luto oficial tras el crimen perpetrado el pasado sábado presuntamente por un guardia civil y que se ha saldado con tres personas fallecidas: el agente, su esposa y su hijo, residentes en Dolores y conocidos en la localidad.

🎙️ En el programa 'Más de uno' Vega Baja, hablamos de este triste suceso con el alcalde de Dolores, José Joaquín Hernández, quien comenta que no había ningún antecedente o indicio que pudiera advertir de una situación que ha acabado de forma más trágica. La investigación sigue abierta a la espera de la autopsia.

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El crimen que ha costado tres vidas en Dolores mantiene consternado al municipio en su tercer día de luto oficial
El crimen que ha costado tres vidas en Dolores mantiene consternado al municipio en su tercer día de luto oficial | Ayuntamiento de Dolores
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