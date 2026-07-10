El Dr. Papí nos ofrece consejos para prevenir la "otitis de piscina" y nos revela los grandes avances de la especialidad

Hoy vamos a hablar de una especialidad que, aunque muchas veces asociamos únicamente al oído o a la garganta, es fundamental para funciones tan importantes como escuchar, respirar, hablar, mantener el equilibrio o incluso tragar con normalidad. La Otorrinolaringología ha experimentado una gran evolución en los últimos años gracias a la incorporación de nuevas tecnologías que permiten realizar diagnósticos mucho más precisos y tratamientos cada vez menos invasivos.

Para conocer cómo estos avances están mejorando la atención a los pacientes, hoy nos acompaña el doctor Luis Papí, director del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud Torrevieja, que nos revela los motivos de consulta más habituales que recibe la especialidad, así como las ventajas de poder realizar diferentes pruebas en la propia consulta para obtener un diagnóstico más preciso.

El Dr. Papí nos detalla también técnicas como la cirugía endoscópica, el piezotomo o la neuronavegación, que mejoran la recuperación del paciente, y nos explica cuándo es importante acudir al otorrinolaringólogo.