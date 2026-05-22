Cámara Orihuela cumple 125 años y lo celebra con una programación de actividades que nos anuncia su presidente, Mario Martínez Murcia

👉El actual presidente de Cámara Orihuela cumple su segundo mandato al frente de la institución y optará a un tercero en un año de celebración por el 125 aniversario de la Cámara de Comercio oriolana, que se conmemorará con numerosas actividades. Mario Martínez expone su visión sobre las carencias que sigue arrastrando la comarca, especialmente en infraestructuras, pero también en representatividad regional, por lo que apela a la unión de la Vega Baja. Entre los temas abordados, destacamos aspectos como el elevado absentismo laboral y presión fiscal que soportan empresas y autónomos.