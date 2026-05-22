EL RESUMEN DE LA SEMANA

Cámara Orihuela cumple 125 años y lo celebra con una programación de actividades que nos anuncia su presidente, Mario Martínez Murcia

👉 Cada viernes en 'Más de uno' Vega Baja, analizamos las noticias más destacadas de los últimos días en nuestra comarca. Hoy valoramos la actualidad de Orihuela y la Vega Baja con Mario Martínez Murcia, presidente de Cámara Orihuela

Pedro J. Llorach

Orihuela-Vega Baja |

👉El actual presidente de Cámara Orihuela cumple su segundo mandato al frente de la institución y optará a un tercero en un año de celebración por el 125 aniversario de la Cámara de Comercio oriolana, que se conmemorará con numerosas actividades. Mario Martínez expone su visión sobre las carencias que sigue arrastrando la comarca, especialmente en infraestructuras, pero también en representatividad regional, por lo que apela a la unión de la Vega Baja. Entre los temas abordados, destacamos aspectos como el elevado absentismo laboral y presión fiscal que soportan empresas y autónomos.

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