El Hospital Quirónsalud Torrevieja y Quirónsalud Alicante vuelven a sumarse a la XII Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas como Healthcare Partners, reafirmando su compromiso con la investigación, la prevención y la concienciación sobre una enfermedad que cada año afecta a más de 10.000 personas en España. La iniciativa, que se celebrará el próximo 22 de noviembre, tiene como objetivo impulsar la investigación de uno de los tumores más agresivos y con menor tasa de supervivencia, además de contribuir a dar visibilidad a los pacientes y sus familias.

La participación de ambos centros se enmarca en la apuesta de Quirónsalud por fomentar proyectos que contribuyan al avance científico y mejoren el diagnóstico y tratamiento de patologías de alta complejidad, además de mostrar su compromiso con la promoción de la salud y los hábitos de vida saludables. En este contexto, el doctor Enrique de Madaria, especialista del Servicio de Digestivo de Quirónsalud Alicante y Quirónsalud Torrevieja, forma parte un año más del comité organizador de esta cita solidaria promovida por la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC), la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN) y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG)

Como parte de su colaboración con la iniciativa, el Centro Médico Quirónsalud Alicante (C/ Cruz de Piedra, 4) acogerá la recogida de dorsales el sábado 21 de noviembre, de 10 a 13 horas. La salida y la meta de la prueba estarán ubicadas en el Estadio de Atletismo Joaquín Villar, donde cientos de participantes volverán a unirse para apoyar la investigación del cáncer de páncreas.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales, 15 de ellos universitarios, con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (catorce de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras