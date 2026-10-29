La Cátedra Oriol de la Universidad Miguel Hernández inaugura su ciclo ‘Orihuela Patrimonio Literario‘ este jueves con Santiago Posteguillo

👉La Cátedra Oriol de la Universidad Miguel Hernández (UMH), en colaboración con el Ayuntamiento de Orihuela, inaugura su ciclo ‘Orihuela Patrimonio Literario‘ con la participación del escritor Santiago Posteguillo, uno de los autores de novela histórica más destacados del panorama literario español.

👉El encuentro tendrá lugar este jueves 29 de octubre, a las 20 horas, en el Auditorio de La Lonja de Orihuela, con entrada libre, y ofrecerá al público la oportunidad de acercarse a la trayectoria y universo literario de un escritor que ha logrado despertar el interés de miles de lectores por la historia a través de sus novelas.