ENCUENTRO LITERARIO

La Cátedra Oriol de la Universidad Miguel Hernández inaugura su ciclo ‘Orihuela Patrimonio Literario‘ este jueves con Santiago Posteguillo

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el director de la Cátedra Oriol, Juan Martínez Tomé, presenta el acto con el que se inicia la programación de actividades para el último trimestre de 2026, una propuesta multidisciplinar que reúne literatura, arte, gastronomía, historia y cultura con el objetivo de preservar, divulgar y poner en valor el extraordinario patrimonio de Orihuela.

Pedro J. Llorach

Orihuela |

Cátedra Oriol. Santiago Posteguillo

👉La Cátedra Oriol de la Universidad Miguel Hernández (UMH), en colaboración con el Ayuntamiento de Orihuela, inaugura su ciclo ‘Orihuela Patrimonio Literario‘ con la participación del escritor Santiago Posteguillo, uno de los autores de novela histórica más destacados del panorama literario español.

👉El encuentro tendrá lugar este jueves 29 de octubre, a las 20 horas, en el Auditorio de La Lonja de Orihuela, con entrada libre, y ofrecerá al público la oportunidad de acercarse a la trayectoria y universo literario de un escritor que ha logrado despertar el interés de miles de lectores por la historia a través de sus novelas.

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