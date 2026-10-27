Tu perro pide ayuda cuando presenta cambios cotidianos. Ángel Osuna revela el comportamiento que puede anunciar un problema

👉 En 'Tu mascota en la onda' destacamos los cambios cotidianos que pueden indicar malestar en nuestra mascota. Es la forma en la que nuestro perro nos puede estar pidiendo ayuda. En el programa de este martes también abordamos las señales de advertencia de un perro si está dispuesto a morder. Igualmente, anunciamos el nuevo paseo solidario que organiza ASOKA Orihuela y que se celebrará este domingo, 1 de noviembre, en las instalaciones de la pedanía oriolana de San Bartolomé. Es una iniciativa que busca acercar a la ciudadanía la realidad de los animales abandonados y fomentar la adopción responsable.