TU MASCOTA EN LA ONDA

Tu perro pide ayuda cuando presenta cambios cotidianos. Ángel Osuna revela el comportamiento que puede anunciar un problema

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, escucha cada martes 'Tu mascota en la onda', con el adiestrador canino Ángel Osuna y el patrocinio de Clínicas Veterinarias VeterPet, en Guardamar del Segura, Ciudad Quesada (Rojales), Almoradí, Torrevieja y Catral, con atención de Urgencias 24 horas en la clínica de Guardamar. Información y cita previa en www.clinicas-veterpet.com

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Clínicas Veterinarias VeterPet

👉 En 'Tu mascota en la onda' destacamos los cambios cotidianos que pueden indicar malestar en nuestra mascota. Es la forma en la que nuestro perro nos puede estar pidiendo ayuda. En el programa de este martes también abordamos las señales de advertencia de un perro si está dispuesto a morder. Igualmente, anunciamos el nuevo paseo solidario que organiza ASOKA Orihuela y que se celebrará este domingo, 1 de noviembre, en las instalaciones de la pedanía oriolana de San Bartolomé. Es una iniciativa que busca acercar a la ciudadanía la realidad de los animales abandonados y fomentar la adopción responsable.

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