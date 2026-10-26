Torrevieja supera por primera vez los 200 millones de euros en su presupuesto de 2027 y consolida las grandes inversiones

El Ayuntamiento de Torrevieja ha presentado un presupuesto municipal para 2027 de 200,2 millones de euros, un 6,64% más que el de este año y el primero que supera la barrera de los 200 millones.

Las cuentas mantienen el impulso inversor, con más de 47 millones destinados a grandes proyectos como el Museo del Mar y de la Sal, el Centro de Día de Alzheimer, la reurbanización del paseo de Los Locos, la remodelación de La Plasa o la transformación del entorno portuario.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, señala que se trata de un presupuesto de "continuidad y consolidación" de las grandes inversiones municipales.

Principales novedades

Entre las principales novedades del Presupuesto figura el refuerzo de la seguridad ciudadana, con más de 2,1 millones de euros adicionales para personal de la Policía Local. También aumentan las partidas para recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines, además de reforzarse los Servicios Sociales, que contarán con más personal y mayores ayudas para entidades sociales y ONG.

El presupuesto consolida asimismo las ayudas municipales al alquiler para jóvenes. También se incrementa la inversión en los colegios públicos con un nuevo plan de sombras para los patios escolares y se prevén mejoras en la oferta deportiva mediante un nuevo contrato de monitores.

Además, las nuevas cuentas reservan dos millones de euros para los presupuestos participativos y mantienen sin cambios los tipos del IBI, mientras prevén financiar parte de las inversiones mediante patrimonio municipal, préstamos y subvenciones.

Según el equipo de gobierno, las cuentas están orientadas a compatibilizar el mantenimiento de los servicios públicos con la ejecución de los grandes proyectos estratégicos de la ciudad.