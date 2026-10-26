Callosa de Segura apuesta por el futuro del cáñamo con la celebración de su II Congreso Nacional

El Ayuntamiento de Callosa de Segura celebra este martes 27 de octubre, a las 10:00 horas, el II Congreso Nacional del Cáñamo, una cita que busca recuperar el protagonismo de esta planta como fuente de oportunidades agrícolas, industriales y económicas para el municipio y toda la Vega Baja.

El encuentro, que tendrá lugar en el Museo del Cáñamo, reunirá a investigadores de la Universidad Miguel Hernández, centros tecnológicos especializados en el textil y el calzado, empresas innovadoras y representantes del sector agrario. Se trata de una actividad subvencionada por la Diputación de Alicante.

Entre los participantes estarán AITEX, centro tecnológico textil; INESCOP, especializado en la industria del calzado; y Biocircular Fiber, empresa que desarrolla un proyecto industrial de transformación de fibra de cáñamo. También participarán el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura (CTAEX) y ASAJA, organización profesional agraria.

Los asistentes podrán conocer proyectos reales y nuevas aplicaciones del cáñamo en sectores como el textil, el calzado y la construcción, así como las posibilidades de recuperar su cultivo como alternativa para los agricultores.

El alcalde de Callosa de Segura, Juan Antonio Franco, destaca la importancia de esta iniciativa: «El cáñamo forma parte de nuestra historia y durante generaciones fue una fuente de trabajo y riqueza para Callosa. Queremos que esa tradición tenga también un futuro, impulsando nuevas oportunidades para nuestros agricultores, empresas y emprendedores».

Por su parte, el concejal de Cultura, Museos y Patrimonio, Antonio Ballester, señala que «hemos trabajado durante años para conservar nuestra cultura del cáñamo. Ahora queremos dar un paso más y conectar ese patrimonio con la investigación, la innovación y la industria, para que Callosa vuelva a ser un referente en este sector».

Uno de los momentos destacados del Congreso será la presentación de la Mesa del Cáñamo de la Vega Baja, una iniciativa que pretende reunir a administraciones, agricultores, empresas e investigadores para impulsar proyectos y nuevas oportunidades de desarrollo.

La jornada incluirá también una demostración de los trabajos tradicionales del cáñamo a cargo de la Escuela de los Trabajos Artesanales del Cáñamo.

El Ayuntamiento anima a vecinos, agricultores y empresas a participar

El Congreso está dirigido a toda la ciudadanía, especialmente a agricultores, empresarios, profesionales del textil y del calzado, emprendedores y personas interesadas en conocer las posibilidades de esta actividad.

Las personas interesadas pueden inscribirse llamando al Ayuntamiento de Callosa de Segura, a través de su correo electrónico general o mediante el enlace de inscripción publicado en las redes sociales municipales.

Además, se han distribuido carteles informativos por todo el municipio con los detalles de la jornada y las vías de inscripción. Y es que se trata de una oportunidad para descubrir cómo una tradición que dio trabajo a generaciones de callosinos puede volver a generar actividad económica y nuevas oportunidades de futuro.