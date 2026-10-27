La Vega Baja estrena web turística y entrega los primeros distintivos del Club de Producto Gastronómico
👉 El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja del Segura (CONVEGA) ha presentado en Orihuela la nueva web de la Marca Territorio, una plataforma digital que reúne la oferta turística de la comarca para aumentar su visibilidad, darle más proyección y resaltar la singularidad de cada uno de sus 27 municipios. El portal comarcavegabaja.com reúne información sobre patrimonio, oferta turística, gastronómica y una agenda de eventos.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la directora de CONVEGA, Rosa Mª Fernández, destaca que se trata de un proyecto de comarca "que contribuye al desarrollo del territorio ofreciendo herramientas útiles que sirvan a los municipios, al sector turístico y a quienes nos visitan".