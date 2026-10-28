Zenia Boulevard celebra Halloween con el túnel del terror, espectáculos y actividades gratuitas para toda la familia

Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, celebra Halloween con una programación especial que llenará el centro comercial de misterio, creatividad y diversión durante los últimos días de octubre. Del 24 al 31 de octubre, el centro ofrecerá diferentes actividades gratuitas para todas las edades, desde espectáculos y talleres infantiles hasta experiencias de terror y un concurso de disfraces.
Con esta iniciativa, Zenia Boulevard continúa apostando por compartir las fechas más especiales del calendario con su comunidad, creando espacios de encuentro y experiencias que invitan a disfrutar del tiempo libre en familia y con amigos. Una celebración en la que los más pequeños podrán dar rienda suelta a su imaginación y los más atrevidos tendrán la oportunidad de poner a prueba sus nervios.
El Hotel Inferno vuelve a abrir sus puertas
Uno de los grandes protagonistas de la programación será el regreso del Túnel del Terror: Hotel Inferno, que podrá visitarse este viernes 30 y el sábado 31 de octubre, de 17:00 a 21:00 horas. Durante ambas jornadas, los visitantes podrán adentrarse en un inquietante hotel en el que cada pasillo esconde una sorpresa y cada habitación puede convertirse en una nueva pesadilla. Extraños huéspedes, encuentros inesperados y situaciones llenas de suspense pondrán a prueba la valentía de quienes se atrevan a completar el recorrido.
La actividad es gratuita y está recomendada para participantes a partir de 8 años. Los menores de esa edad deberán acceder acompañados por su padre, madre o tutor legal durante toda la experiencia. Para participar será necesario pertenecer al Club Zenia Kids, cuya inscripción es gratuita y puede realizarse antes de acceder a la actividad.
Un concurso para los disfraces más terroríficos y originales
Este sábado 31 de octubre, a las 19:00 horas, la Plaza Mayor de Zenia Boulevard acogerá el Concurso de Disfraces Terroríficos, una de las propuestas más participativas de la celebración. Brujas, monstruos, fantasmas y personajes de todo tipo serán bienvenidos en un concurso que busca poner en valor la creatividad y la imaginación de los participantes, al tiempo que ofrece una nueva oportunidad para disfrutar de Halloween en familia.
Se entregarán tres tarjetas regalo de 25 euros, una por cada categoría: disfraz más terrorífico, disfraz más original y disfraz más artesano. Esta última reconocerá especialmente el trabajo de elaboración y los detalles realizados a mano. Además, todos los participantes recibirán chuches como recuerdo de la jornada.
Una celebración para compartir con la comunidad
Con esta programación, Zenia Boulevard refuerza su compromiso de ofrecer experiencias que van más allá de las compras y de consolidarse como un punto de encuentro para vecinos, familias y visitantes de Orihuela Costa. Halloween se suma así a las celebraciones que el centro comparte a lo largo del año con su comunidad, con actividades pensadas para diferentes edades y gustos, y con un denominador común: todas las propuestas son gratuitas.