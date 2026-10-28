Zenia Boulevard celebra Halloween con el túnel del terror, espectáculos y actividades gratuitas para toda la familia

Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, celebra Halloween con una programación especial que llenará el centro comercial de misterio, creatividad y diversión durante los últimos días de octubre. Del 24 al 31 de octubre, el centro ofrecerá diferentes actividades gratuitas para todas las edades, desde espectáculos y talleres infantiles hasta experiencias de terror y un concurso de disfraces.

Con esta iniciativa, Zenia Boulevard continúa apostando por compartir las fechas más especiales del calendario con su comunidad, creando espacios de encuentro y experiencias que invitan a disfrutar del tiempo libre en familia y con amigos. Una celebración en la que los más pequeños podrán dar rienda suelta a su imaginación y los más atrevidos tendrán la oportunidad de poner a prueba sus nervios.

El Hotel Inferno vuelve a abrir sus puertas

Uno de los grandes protagonistas de la programación será el regreso del Túnel del Terror: Hotel Inferno, que podrá visitarse este viernes 30 y el sábado 31 de octubre, de 17:00 a 21:00 horas. Durante ambas jornadas, los visitantes podrán adentrarse en un inquietante hotel en el que cada pasillo esconde una sorpresa y cada habitación puede convertirse en una nueva pesadilla. Extraños huéspedes, encuentros inesperados y situaciones llenas de suspense pondrán a prueba la valentía de quienes se atrevan a completar el recorrido.

La actividad es gratuita y está recomendada para participantes a partir de 8 años. Los menores de esa edad deberán acceder acompañados por su padre, madre o tutor legal durante toda la experiencia. Para participar será necesario pertenecer al Club Zenia Kids, cuya inscripción es gratuita y puede realizarse antes de acceder a la actividad.

Un concurso para los disfraces más terroríficos y originales

Este sábado 31 de octubre, a las 19:00 horas, la Plaza Mayor de Zenia Boulevard acogerá el Concurso de Disfraces Terroríficos, una de las propuestas más participativas de la celebración. Brujas, monstruos, fantasmas y personajes de todo tipo serán bienvenidos en un concurso que busca poner en valor la creatividad y la imaginación de los participantes, al tiempo que ofrece una nueva oportunidad para disfrutar de Halloween en familia.

Se entregarán tres tarjetas regalo de 25 euros, una por cada categoría: disfraz más terrorífico, disfraz más original y disfraz más artesano. Esta última reconocerá especialmente el trabajo de elaboración y los detalles realizados a mano. Además, todos los participantes recibirán chuches como recuerdo de la jornada.

Zenia Boulevard celebra Halloween con el túnel del terror, espectáculos y actividades gratuitas para toda la familia | Zenia Boulevard

Una celebración para compartir con la comunidad

Con esta programación, Zenia Boulevard refuerza su compromiso de ofrecer experiencias que van más allá de las compras y de consolidarse como un punto de encuentro para vecinos, familias y visitantes de Orihuela Costa. Halloween se suma así a las celebraciones que el centro comparte a lo largo del año con su comunidad, con actividades pensadas para diferentes edades y gustos, y con un denominador común: todas las propuestas son gratuitas.